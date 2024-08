Lester y Patri se sinceran sobre sus problemas sexuales: «Hemos estado seis meses sin sexo»

Hace unos cuantos meses, Patricia Pérez y Lester Duque dieron la bienvenida a su primer hijo, al que decidieron llamar Río. La pareja se conoció durante su participación en La isla de las tentaciones. El canario, que era novio de Marta Peñate por aquel entonces, se enamoró perdidamente de Patricia.

Contra todo pronóstico, ya que muchos no confiaban en su amor, decidieron darse una oportunidad. Desde entonces, no se han separado ni un solo segundo. Tanto es así que optaron por dar un paso más allá, y es la de ser padres del pequeño Río. Por lo tanto, en pocos años, sus vidas han cambiado de forma verdaderamente radical.

Ahora que han pasado seis meses desde que fueron padres, Lester Duque y Patricia Pérez han querido publicar un vídeo en su canal de Mtmad para dar a conocer los problemas sexuales que están teniendo y, por ende, sincerarse al respecto. De esta forma, han querido responder a un cuestionario con diversas preguntas sobre su vida íntima.

Patri Pérez habla sobre la afección diagnosticada que le ha impedido intimar con Lester Duque https://t.co/1jFfYF69Ep — mtmad (@mtmad) August 8, 2024

«Todo empezó cuando estaba embarazada de Río», comenzó diciendo la joven en su nueva entrega para Mtmad. «Tenía la libido por el suelo y es cierto que, durante el embarazo, no hubo mucho ‘chiquichiqui’», reconoció Patricia Pérez, y añadió algo más: «En total hemos estado seis meses sin sexo. Después de la cuarentena, tuve hongos y me picaba el chichi».

Lejos de que todo quede ahí, continuó sincerándose sobre este asunto: «Después de los tres meses de dar a luz, echamos el primer quiqui». Fue entonces cuando Lester decidió hablar, para añadir lo siguiente: «Hizo la estrellita de mar. Se pensaba que era virgen otra vez. Estaba más tiesa que un palo». La catalana no tardó en explicar algo al respecto: «Me dolía. Me dolía un huevo, me escocía. Tuvimos que comprar lubricante», recordó.

Ha sido ahora, seis meses después de dar la bienvenida a su hijo Río, cuando han tomado la decisión de recuperar su vida sexual. A pesar de los esfuerzos, la pareja ha reconocido que la cosa sigue sin funcionar. Y todo como consecuencia de que unos familiares han decidido alojarse en su casa para disfrutar de las vacaciones.

Por lo tanto, este gesto ha provocado que, directamente, Patricia Pérez y Lester Duque no tengan intimidad ninguna. Así pues, tal y como ellos mismos han hecho saber en su canal de Mtmad, parece que no les va a quedar más remedio que esperar a que pasen las vacaciones para poder retomar su vida sexual.