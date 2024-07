Aurah Ruiz relata cómo su hijo casi pierde la vida en un viaje a Reino Unido: «Casi me matan al niño»

Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez están viviendo uno de los momentos más bonitos de sus vidas. Pero no todo ha sido fácil para ellos, no solamente como pareja sino también como padres. Su hijo Nyan estuvo a punto de morir durante un viaje a Reino Unido, hasta donde se desplazaron para que el pequeño se sometiese a una operación y poder, así, mejorar su calidad de vida debido a la enfermedad que padece.

La ex concursante de Supervivientes 2024, a través de una nueva entrega de Original Aurah para Mtmad, quiso dar detalles sobre este episodio que marcó un antes y un después en muchos aspectos. De esta forma, reconoció que tanto ella como su marido estaban muy ilusionados ante la posibilidad que tenían de que su hijo pudiese curarse.

Así pues, decidieron contratar un avión medicalizado para trasladar a Nyan hasta el hospital de Mánchester, donde se podía llevar a cabo esa operación para poner solución al problema genético que padece el pequeño. Debemos tener en cuenta que, en España, esta intervención no se realiza. Lo que a priori parecía que iba a ser una solución, acabó convirtiéndose en todo lo contrario.

Nada más llegar a Mánchester, los médicos tomaron la drástica decisión de cambiar todo el tratamiento de Nyan antes de llevar a cabo la operación. Esto acabó provocando una grave crisis en el pequeño: «Viví la peor noche de mi vida. Casi me matan al niño», reconoció la ex concursante de Supervivientes 2024. Su hijo no paraba de llorar, puesto que no dejaba de sufrir hipoglucemias.

Como era esperar, Aurah Ruiz estaba tremendamente asustada por lo que estaba sucediendo. Es por eso que decidió no seguir adelante con esta operación. Es más, pidió a su marido regresar a España a la mayor brevedad posible: «Me estaba arrepintiendo de haber intentado buscar una solución porque se había convertido en otro problema. Fue una locura, le pedí a Jesé que nos sacara de allí».

Nada más regresar a España, Nyan tuvo que comenzar desde cero el tratamiento. Por lo tanto, acabó convirtiéndose en un proceso muy largo, a la par que complicado: «Tardamos más de dos meses en volver a estabilizar al niño». Cinco años después de ese terrible suceso, Nyan está viviendo una vida verdaderamente plena, junto a sus dos padres. ¡Son una familia muy feliz, qué duda cabe!