Leiva tiene un nuevo proyecto muy especial entre manos. El músico se encuentra inmerso en su nueva gira Tour Cuando te muerdes el labio, con la que se está recorriendo todo el país con sus canciones, acompañado siempre de su inseparable banda. Y ahora, presenta un proyecto con el que se vuelve a adentrar en la industria del cine.

Después de participar en la banda sonora de la película de La llamada y en la banda sonora de Veneno, dos proyectos de Los Javis, Leiva ya ha dado con un nuevo proyecto en la gran pantalla en el que participar de la mejor forma que sabe hacerlo, con su música.

A través de sus redes sociales, Leiva ha confirmado que será el encargado de realizar la banda sonora de Sintiéndolo Mucho, la película documental que Fernando León de Aranoa lleva más de una década preparando sobre uno de los grandes maestros de la música de nuestro país, Joaquín Sabina.

La 70ª edición del @sansebastianfes acogerá el

estreno mundial de 'SINTIÉNDOLO MUCHO', la película documental realizada por @LeonAranoa tras 13 años acompañando a Joaquín Sabina.@Leiva_Oficial cierra el triángulo creativo de la película, componiendo la música original.

«Siempre tuve debilidad por el cine de Fernando León. Sus pelis y su mirada social dejaron mucha huella en mí desde bien chaval. Y lo siguen haciendo hoy. He tenido la enorme fortuna de que me llamara para proponerme hacer la banda sonora de “Sintiéndolo mucho”, la película documental que lleva trece años rodando sobre mi amigo del alma Joaquín Sabina», escribió Leiva en su cuenta de Instagram.

Y añadió: «Maravilloso relato. Crudo, sin maquillaje, mostrando todas las luces y sombras del flaco. Entrando hasta la cocina en la gloria y en el barro.

Hemos pasado meses encerrados trabajando y matizando al detalle hasta dar con el traje perfecto. Hermoso e inspirador proceso al lado de Fernando. Se aprende mucho con él. El @sansebastianfes acogerá el estreno mundial de “Sintiéndolo mucho”. Estupendas noticias», concluye el texto publicado por Leiva en su cuenta de Instagram.