El pasado lunes 14 de octubre se dio a conocer una de las noticias más impactantes de los últimos meses. ¿El motivo? La Oreja de Van Gogh emitió un comunicado en todas sus redes sociales, confirmando que su camino y el de Leire Martínez se separaban después de 17 años juntos. Un movimiento verdaderamente impactante con el que, inevitablemente, se abre la posibilidad de que Amaia Montero pueda regresar como vocalista a la banda con la que consiguió grandes éxitos profesionales. De hecho, en el programa Ni que fuéramos, confirmaron que la cantante y la banda ya habrían firmado dar un único concierto, que se llevaría a cabo en 2025. Por el momento, ninguna de las dos partes se ha pronunciado al respecto. Quien sí lo ha hecho ha sido una de las mayores afectadas tras emitirse este comunicado, que no es otra que la propia Leire Martínez.

Todo comenzó hace unas cuantas horas, cuando en las redes sociales de la banda se compartió un comunicado en el que se podía leer lo siguiente: «Después de 17 años maravillosos repletos de música y emociones que jamás olvidaremos, queremos anunciar que las trayectorias profesionales de Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados». Por si fuera poco, La Oreja de Van Gogh no dudó en ir mucho más allá: «La decisión ha sido dura y difícil, pero llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo». Horas después de hacerse públicas estas palabras, Leire Martínez ha optado por romper su silencio. De una manera verdaderamente contundente, y entre otras tantas cuestiones, la ya ex vocalista de La Oreja de Van Gogh ha querido pronunciarse para dejar caer que no está de acuerdo con el paso que ha dado el grupo.

A pesar de que no se ha pronunciado de forma pública a través de un comunicado, Leire Martínez sí que ha dado detalles de cómo se encuentra y qué piensa sobre la decisión que han tomado sus ex compañeros. Y es que la cantante está tremendamente afectada por lo ocurrido y por esta decisión que, al parecer, no es la suya.

En el programa Juntos, de Telemadrid, Mar Montero dio a conocer que había recibido un mensaje de la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh, con quien mantiene una gran amistad desde hace tiempo. Así pues, a través de la locutora de radio, pudimos saber más detalles sobre su punto de vista sobre lo ocurrido: «El grupo ha comunicado lo que ha considerado. Yo no he firmado el comunicado».

Por lo tanto, se confirmaría que la emisión de ese documento no es algo en lo que ella estuvo de acuerdo sino que se trató de un asunto acordado por el resto del grupo. Lejos de que todo quede ahí, Leire Martínez quiso decir algo más a Mar Montoro: «Cuando considere y me encuentre bien, yo mismo contaré lo que sea. Pero, por el momento, no tengo mucho que decir».

Así pues, esas han sido las primeras declaraciones de Leire Martínez tras hacerse pública la noticia de que ya no volverá a subirse al escenario junto al resto de integrantes de La Oreja de Van Gogh. Por el momento, habrá que esperar a que la artista reúna las fuerzas suficientes para hablar públicamente sobre lo sucedido y compartir su versión con todos sus seguidores.