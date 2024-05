Laura Matamoros estalla contra Kiko Jiménez y Marieta: «Reírse de un accidente me parece un poquito feo»

El pasado jueves 2 de mayo los espectadores de Supervivientes 2024 fueron testigos de como Aurah Ruiz tuvo que ser atendida con urgencia por el equipo médico. La concursante sufrió una grave lesión durante una de las pruebas, dejando a todos con el alma en vilo. Pero, no ha sido la única que ha tenido una aparatosa caída. Laura Matamoros también ha sido víctima de ello.

Ambas participantes han tenido que ser alejadas de la isla y del resto de sus compañeros para poder estar bajo la supervisión del equipo médico. Pero, eso no ha impedido que la hija de Kiko Matamoros haya sido partícipe de lo que sucedió en el Oráculo de Poseidón. De hecho, la madrileña pudo escuchar como Marieta y Kiko Jiménez agradecían su ausencia en la playa.

Laura Matamoros estalla contra Marieta y Kiko Jiménez: «Es muy feo por parte de los dos» #ConexiónHonduras9 https://t.co/ZnAKAlmZsK — Supervivientes (@Supervivientes) May 5, 2024

«Llevan fuera un día y no veas cómo se agradece», le comentaba Jiménez a Marieta en los vídeos. «El doctor estará sufriendo lo suyo, estará diciendo: ‘que manden a la playa a estas dos», agregó entre risas. Unas palabras con la que hizo referencia a Laura Matamoros y a Aurah.

Por su parte, Matamoros no ha dudado en dar su opinión al respecto. «Reírse de lo que ha pasado, de un accidente me parece un poquito feo por parte de los dos», señalaba molesta. Fue entonces cuando Marieta tomó la palabra para defenderse. Pues, tanto ella como Kiko Jiménez estaban quedando en muy mal lugar.

«Le encanta ser muy víctima, se puede decir que la playa estaba muy tranquila sin escuchar a Laura gritando todo el día, su voz es un poco chirriante, ella siempre se va a ir de víctima», dijo la ex participante de La isla de las tentaciones 7. Unas palabras que prendieron la llama en la acusada y que dio pie a un fuerte cruce de acusaciones.

Laura Matamoros a Kiko Jiménez: «Mira qué falsos puñales»

«Cuando aprendas a hablar sin hacer tanto el ridículo me cuentas», agregó Marieta. «Aprende a hablar, guapa», le decía Laura. «Ahora, ríete si quieres», añadió, dirigiéndose al novio de Sofía Suescun. Por su parte, Kiko Jiménez, no dudó un solo segundo en tratar de tomarse la situación con humor.

«Nos hemos pasado muchísimo, no podemos consentirlo, hacer lo que queráis con nosotros dos», destacó. Ante ello, Aurah le pidió explicaciones a sus compañeros por referirse a ella de esa manera. «Conmigo no has convivido», les dejó caer la canaria. Pues, no comprendía por qué la juzgaba sin conocerla.

«Mira qué falsos puñales», sentenció Laura Matamoros. Unas palabras que iban dirigidas a Kiko Jiménez. Ambos participantes han vivido numerosos desencuentros desde que regresaron a Honduras como concursantes oficiales. Pero, y aunque todo indicaba que habían enterrado el hacha de guerra, parece ser que no es así.