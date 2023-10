‘Latin Grammy 2023’: estos son los artistas que presentarán la gala que se celebrará en Sevilla

El próximo 16 de noviembre España acogerá por primera vez en su historia la popular gala de los premios Latin Grammy 2023. De esta manera, la ciudad de Sevilla ha sido la escogida para celebrar uno de los eventos musicales más esperados del año.

Alejandro Sanz, Rauw Alejandro, María Becerra, Bizarrap, Feid, Kany García, Carin León y Christian Nodal son algunos de los artistas nominados de este año. Una gala única y muy esperada que contará, también, con presentadores de lujo.

😎🎵 @SebastianYatra debuta en el escenario #LatinGRAMMY con un nuevo papel: será conductor de la 24.a Entrega Anual desde Sevilla pic.twitter.com/BFq2Zu5Xvt — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) October 19, 2023

Sebastián Yatra, Danna Paola, Paz Vega y Roselyn Sánchez serán los 4 presentadores de la gala de los Latin Grammy 2023. Una labor que prometen ejecutar a la perfección y por la que se han pronunciado en sus redes sociales.

«Me pone muy feliz estar presentando y conduciendo los Latin Grammys este año, especialmente siendo en España, en Sevilla, primera vez que se hacen fuera de Estados Unidos. Creo que será un gran año, me emocionan las nominaciones, los artistas que estarán, y me siento muy orgulloso por esta oportunidad», ha expresado Yatra.

«Siempre me ha gustado presentar, ya presenté en el pasado varios premios y siempre me sueño como conductor era llegar a hacer los Grammys. Esta noche se cumple un sueño, espero poder aportar lo mejor de mí, mi cariño, mi amor por la música, y por todas las personas que van a estar sobre esa tarima y las que nos van a ver a través de la televisión», añade.

🎵 @DannaPaola celebra con nosotros su papel como conductora de la 24.a Entrega Anual del #LatinGRAMMY 👏✨ pic.twitter.com/JeRcibTWbG — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) October 19, 2023

Por su parte, Danna Paola también ha querido enviar un mensaje al público. «Es un honor gigantesco para mí formar parte de la gala anual de los Latin Grammy como conductora, muy feliz de llevar la batuta en España, que es como mi segunda casa, me pone muy feliz tener la oportunidad de llevar la gala, lo vamos a pasar increíble», ha expresado .

«Creo que mi aportación este año viene de pasarlo bien, el amor por la música es lo primero, la fiesta y acompañar a cada uno de mis compañeros nominados y nominadas, que sea una noche inolvidable», concluye. Sin lugar a duda, una gala que promete no dejar indiferente a nadie.