Lara Álvarez se rompe al escuchar la historia de una concursante de ‘Idol Kids’. La presentadora se ha emocionado tras escuchar el testimonio de Ana Escudero.

El estreno de ‘Idol Kids’ ha llegado cargado de emociones muy fuertes. Una de las participantes ha relatado que fue víctima de bullying. Su relato emocionó a todo el plató del programa, pero en especial a Lara Álvarez, quien ha roto a llorar.

Ana Escudero antes de interpretar ‘Warrior’, de Demi Lovato, relató ante las cámaras su paso por el colegio. «Mi infancia ha sido súper bonita, con muchas amigas, pero luego llegó la secundaria. Me estuvieron juzgando un poco bastante, por mis gustos, me trataron mal, me dejaron de lado. Perdí muchas amigas importantes, mucho apoyo. Eso hizo que me perdiera a mí también», explicaba la joven.

«Tanto en el colegio como fuera, porque las personas no son tan buenas. Juzgan mucho, hacen daño, a veces sin querer, otras queriendo», sentenció la cantante provocando las lágrimas de Lara Álvarez, que aprovechó para lanzar un mensaje.

«Acaba de decir algo muy importante: hay que respetar a la gente, no poner las mismas etiquetas y pensar que porque uno no comparta tu criterio, hay que tacharlo de distinto», expresó la presentadora.

Ana Escudero ha querido recordar a quienes estén pasando por una situación similar a la suya que siempre hay una salida. «Mi actuación sobre todo me la dedico a mí, pero también creo que se la dedicaría a esas personas que están pasando por un momento muy malo, están confundidas con el mundo, que sienten que no encajan con el mundo, con ellas mismas, que no saben cómo afrontar sus problemas. Ser diferente es lo que las hace únicas», sentenció la intérprete.