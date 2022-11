Pesadilla en el paraíso vuelve a vivir tensos momentos, repletos de encontronazos, insultos y reproches. La amistad entre Patricia Steisy y Dani García cada vez está más rota. De hecho, el pasado miércoles vivían otro encontronazo donde la presentadora Lara Álvarez tuvo que intervenir.

Dani y Steisy tuvieron una conversación para hablar sobre lo que estaba ocurriendo entre ellos y tratar de entender por qué se había roto su amistad de esa manera. La andaluza le reprochaba la forma en que la estaba tratando y se justificaba diciendo: “Pablo me dice que me estás manipulando, te estás riendo de mi”. La concursante piensa que Bea, novia de Dani, está celosa y por eso él la está manipulando.

“No quiero a una persona así a mi lado, un amigo no me trata como lo estás haciendo tú, no quiero saber nada de ti, no me gustan las cosas que haces. No sé por qué todo el rato estás echando en cara las cosas, lo único que he pedido es que quiero hacer mi concurso, alejarme.”, le reprochaba la exconcursante de Supervivientes.

“Bea me extraña que sea celosa cuando lo primero que dice al llegar a la granja es decirle a Steisy que no cambiara su actitud, que le parecía bien y a ella no le molestaba nada su relación. De repente desapareciste y te volviste ausente”, explicaba Dani García durante el programa.

La granadina fue la persona más votada por sus compañeros, convirtiéndose en la primera nominada de la noche. Para elegir al segundo nominado le tocaba el turno a Lucía Dominguín, que decidió nominar a Dani García: “Tiene que aprender”, decía la hermana de Miguel Bosé al nominarle.

En ese momento volvían las críticas y las peleas. Lara Álvarez tuvo que intervenir pidiendo respeto y educación ante las desafortunadas palabras que Steisy estaba teniendo. “Un poquito de orden y cierto nivel y educación, por favor”, pedía la presentadora, muy enfadada.