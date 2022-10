Steisy deja en shock a Dani en ‘Pesadilla en el paraíso’ al desvelar el motivo de su ruptura

Hace una semana que Pablo Pisa, novio de Steisy, abandonaba el plató tras ver el tonteo de la concursante de Pesadilla en el Paraíso con su compañero Dani. Anteriormente, Pablo había entrado a la granja para hablar con su novia y advertirle de que su comportamiento con Dani le dolía. La andaluza, lejos de cortarse, acabó pidiendo públicamente a su novio que si podía acostarse con Dani.

Estas palabras fueron el detonante del abandono de plató de Pablo Pisa. El programa mostró estas imágenes a Steisy y lleva derrumbada desde entonces. Pero, debido a acontecimientos recientes, la granadina ha virado su comportamiento hacia Dani llegando a romper la algo más que amistad que compartía con él. Aunque ella ha sido bastante contundente, Dani ha pedido perdón: “Hoy es la semana más triste para mí. Si tengo que pedir perdón lo pido”, le confesó este a Lara Álvarez.

“Tengo que demostrarle a Pablo muchas cosas. Me sentí muy atosigada, necesitaba mi espacio y hacer mi concurso. Tomar mis propias decisiones sin decirme qué es lo mejor o chantajearme emocionalmente. Me he quitado la venda de los ojos. He visto una manipulación muy rara, me dice cosas para predisponerme. No quiero saber nada de él, siento indiferencia. Me da asco, no le voy a perdonar”, comentaba Steisy sobre Dani. Esta ha sido una semana muy dura para Patricia ya que ha sido nombrada capataz y a la responsabilidad del cargo se le unía la carga emocional que llevaba encima por lo de Pablo.

El detonante de este enfrentamiento fue una bronca entre ambos concursantes en la que él ha tirado un vaso de vino en el dormitorio de capataz de ella. La granadina se puso a llorar y mientras lo limpiaba inundada en lágrimas, Dani le ha acusado de ir de víctima. Este ha sido el gesto que la concursante no puede perdonar al chico. “Quiero pedir disculpas desde lo más adentro de mí, no va ni conmigo ni con mi educación. No he tenido ningún comportamiento ni parecido y no soy así en mi vida normal. Estoy en mi peor semana emocional y sentimental, viene mi exnovia, pierdo a Steisy, he llegado a un punto que me ha llevado a hacer esta cosa fea y desagradable”, se explicaba Dani.

Steisy ha zanjado esta discusión con unas durísimas palabras: “Yo le he dado un 100% y él un 5%. Me ha dicho las peores cosas que en la vida me ha dicho alguien y me ha hecho mucho daño. Es un horror, te lo gira todo y solo se mira su ombligo. No me ha respetado ni a mí, ni a mi familia, ni a mi pareja”. Está claro que la concursante de Pesadilla en el Paraíso no está dispuesta a dar una segunda oportunidad a Dani.