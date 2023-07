Lady Gaga: el juicio por la recompensa del rescate de sus perros llega a su fin

Lady Gaga es una de las cantantes internacionales más famosas de los últimos tiempos. El problema de la fama es que también tiene componentes muy negativos al estar en el punto de mira de mucha gente que quiere hacerte el mal. Hace dos años precisamente fue víctima de un crimen.

En febrero de 2021 mientras el paseador de perros daba una vuelta a los canes de la artista de raza bulldog francés, los animales le fueron sustraídos. El robo fue de máxima violencia ya que el encargado de pasear los perros recibió un disparo en el pecho. No le han quedado secuelas, pero sí que tuvo bastantes problemas en el momento de los hechos.

Las mascotas son una parte fundamental de la vida de sus dueños y Lady Gaga ofreció una recompensa de 500.000 dólares para aquel que le devolviera a sus perros. Tras el anuncio, una mujer llamada Jennifer McBride apareció y le devolvió a la cantante sus perros. Sin embargo, ella se negó a pagar la recompensa debido a que tenia la sospecha de que estaba implicada en el secuestro.

Esta persona decidió entonces denunciar a la artista ya que supuestamente estaba incumpliendo el contrato que decía que no haría preguntas una vez tuviera a sus canes de vuelta. Además, no ha tenido suficiente con la cuantía inicial de la recompensa que ha querido añadirle un millón adicional en concepto de daños por “recompensa engañosa”. El juicio se celebró el pasado lunes y el veredicto ha sido el esperado.

El juez ha rechazado la petición de la denunciante y ha dejado bien claro que “no puedes sacar beneficio de tu propio acto delictivo”. Jennifer McBride se declaró culpable finalmente por haber recibido propiedad privada siendo plenamente consciente de lo que hacía. Su demanda quedaba invalidada entonces desde el principio al afirmar que se había encontrado a los perros por casualidad, incumpliendo el contrato. Los ladrones que dispararon en primer lugar al paseador se enfrentan a 21 años de cárcel por intento de asesinato.

