Lady Gaga confirma su nuevo proyecto cinematográfico: ‘The Chromatica Ball’

Lady Gaga ha roto con su hermetismo de los últimos meses. La artista estadounidense, consciente de que llevaba un tiempo muy poco activa en sus redes sociales, y que había perdido cercanía con sus fans, ha decidido sincerarse en su última publicación.

La desaparición del foco de Lady Gaga tiene una explicación, y así lo ha corroborado ella misma, revelando el nuevo proyecto cinematográfico que tiene entre manos. Un proyecto con el que volverá a dar el salto a la gran pantalla, no obstante, en esta ocasión de una manera muy personal.

«Quería compartir un momento más personal con vosotros hoy, sé que no he estado haciendo mucho de eso últimamente y algunos de vosotros estáis deseando que comparta más de mi proceso artístico. He estado experimentando mi creatividad desde el verano pasado de una manera muy especial y privada», comienza el texto publicado en la cuenta de Instagram de la artista.

«Escribí y produje música para un proyecto especial, me preparé durante meses desarrollando mi personaje para Joker, filmé Joker durante muchos meses (un tiempo muy introspectivo), he estado ejecutando mi start-up Haus Laboratorios, haciendo trabajo filantrópico, y además he estado trabajando en la edición de la película The Chromatica Ball», explica.

