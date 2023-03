Lady Gaga reflexiona sobre su vida y su carrera: “Estoy interesada en vivir una vida más solitaria”

Lady Gaga ha concedido una de sus entrevistas más personales hasta la fecha. A sus 36 años, la artista estadounidense se ha sincerado con la revista Wallpaper, revelando que aunque no cierra las puertas al amor, a día de hoy es una mujer que disfruta de la soledad.

«Es realmente agradable tener tiempo para estar sola; de hecho, estoy de verdad interesada en vivir una vida más solitaria», explica la artista, y añade que «ser sociable pero saber que eres autosuficiente», señalando que no necesita a nadie para sentirse realizada.

«Desearía poder haberme dicho eso a mí misma cuando era más joven. En aquellos años pasaba mucho tiempo sola componiendo y escribiendo canciones», continúa, revelando que: «A medida que tenía más éxito, más sentía la necesidad de que otras personas me dijeran lo genial que era».

