Kylie Jenner y Timothée Chalamet: las imágenes en un concierto de Beyoncé que avivan los rumores de romance

Kylie Jenner y Timothée Chalamet se han convertido, inevitablemente, en dos de los protagonistas de la actualidad. Y siendo honestos, no es para menos. La modelo y el actor han avivado los rumores de un posible romance, tras haber sido pillados en una actitud cariñosa durante el concierto de Beyoncé del pasado lunes en Los Ángeles.

Debemos recordar que hace tan solo unos meses, Kylie Jenner y Timothée Chalamet fueron pillados en una barbacoa familiar en Beverly Hills. Los dos estaban acompañados por diversos rostros conocidos, como es el caso de Kendall Jenner o, incluso, Pauline, la hermana del reconocido actor.

Tal y como han dado a conocer los compañeros de DeuxMoi, este posible romance parece que comenzó a principios de año, concretamente en el mes de enero, durante el desfile de moda en el que Jean-Paul Gaultier era protagonista. Esto ocurrió poco después de que la modelo pusiese fin a su relación sentimental con Travis Scott.

Mark your calendars: On Beyoncé’s 42nd birthday, Timothèe Chalamet and Kylie Jenner made their public debut at SoFi Stadium to see Bey’s Renaissance stop on Sept. 4. Where there’s smoke… 🔥 pic.twitter.com/NUUkqIY8vi

El periodista Chris Gardner, a través de la red social Twitter, ha publicado un vídeo que no ha tardado en hacerse viral. En él, se puede ver a Kylie Jenner y a Timothée Chalamet disfrutando al máximo del concierto de Beyoncé en Los Ángeles desde un palco VIP. Era una fecha destacada, ya que coincidía con el 42 cumpleaños de la artista.

En este vídeo en cuestión podemos ver a la pareja, en actitud realmente cariñosa, hablando distendidamente mientras Chalamet fuma un cigarro. Bien es cierto que, aunque por el momento no hay ningún tipo de confirmación oficial por parte de ninguno de los dos, muchos son los seguidores de la modelo y el actor que están convencidos de que están juntos. Sin duda, las imágenes y el vídeo en cuestión son una prueba de que podrían estar en lo cierto.

Kylie Jenner and Timothée Chalamet spotted together for the first time since dating rumors, in new photos obtained by Page Six. pic.twitter.com/aAKymQZGIk

