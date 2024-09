No es ningún secreto que La Revuelta, programa presentado por David Broncano, se ha convertido en uno de los grandes éxitos de La 1 de Televisión Española de cara a esta nueva temporada. Y siendo honestos, no es para menos. Cada día que pasa consiguen sorprender en audiencias, sobre todo porque han conseguido ganar la batalla en el access prime time, en varias ocasiones, a uno de los grandes pesos pesados de nuestro país. Estamos hablando, como no podía ser de otra manera, de El Hormiguero de Pablo Motos. El pasado lunes 23 de septiembre, David Broncano recibió en el Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid a uno de los actores más reconocidos en todo el mundo. Se trata de Norman Reedus, quien da vida a Daryl Dixon en The Walking Dead. Lo que nadie esperaba es que, durante la entrevista al actor estadounidense, fuese a aparecer la imagen de Kiko Matamoros. Una vez más.

Durante esa charla en La Revuelta, David Broncano se vio sorprendido al ver cómo sus compañeros quisieron recuperar una fotografía de Kiko Matamoros. En esta mítica imagen, que utilizan con bastante frecuencia en el programa, vemos al tertuliano con su rostro bastante inusual. ¿El motivo? Había reaparecido en Sálvame poco tiempo después de haberse sometido a una cirugía estética. Norman Reedus se quedó sin palabras, como no podía ser de otra forma, mientras que el presentador de La Revuelta llegó a una conclusión: «Podría hacer muy bien de zombi». Acto seguido, recordó a un zombi en concreto de todos los que aparecen en la serie. Se trataba de uno que cayó al pozo y por el que el agua podría acabar contaminada. El equipo recuperó la imagen de ese zombi al que se refería Broncano y, al verle, no pudo evitar reírse: «Ahora que lo veo, me parece hasta ofensivo para Kiko Matamoros».

No tardaron en intercalar la imagen del zombi de The Walking Dead con la del ex colaborador de Sálvame, provocando los aplausos del público allí presente. Este detalle no ha pasado desapercibido en Ni que fuéramos shhh. De hecho, en la entrega del pasado martes 24 de septiembre, los colaboradores del programa que se emite en Canal Quickie han informado a Matamoros que, de nuevo, le han nombrado en La Revuelta.

La primera en pronunciarse al respecto fue María Patiño: «Tengo que decirle a mi compañero Kiko Matamoros que se merece una comisión. Es la tercera vez que lo nombran». Acto seguido, la presentadora de Ni que fuéramos shhh quiso saber si va a acudir al programa de David Broncano como invitado. Con cierta despreocupación y un toque de ironía, el colaborador no tardó en responder, haciendo referencia a los derechos de imagen: «Yo no sé si voy a ir, pero ya me deben 150 pavos. Ellos verán».

Por si fuera poco, y sin tirar de ese humor que tantísimo le caracteriza, Matamoros quiso dejar algo muy claro: «Yo me vendo, soy muy baratillo». Lo cierto es que, a pesar de que La Revuelta lleva tan solo un par de semanas en La 1 de Televisión Española, ya han nombrado en varias ocasiones a Kiko Matamoros. Por lo tanto, sería increíble ver al colaborador de Ni que fuéramos shhh en el sofá del Teatro Príncipe Gran Vía. ¡Ojalá suceda pronto!