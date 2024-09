El pasado martes 17 de septiembre se dio a conocer la noticia de la muerte de Jimmy Giménez-Arnau a los 81 años de edad. De los primeros en hacer pública esta información, tras la confirmación por parte de la mujer del escritor, fueron los compañeros de Ni que fuéramos, programa que se emite de lunes a viernes en Canal Quickie. Kiko Matamoros, Kiko Hernández, Belén Esteban y María Patiño, que se encontraban en plató, se quedaron verdaderamente consternados y destrozados con esta trágica noticia. Y no es para menos. Al fin y al cabo, todos ellos fueron grandes amigos de Jimmy Giménez-Arnau, con quien compartieron grandes anécdotas y momentos verdaderamente inolvidables. Como no podía ser de otra manera, el pasado miércoles, varios colaboradores de Ni que fuéramos se trasladaron hasta el tanatorio de Tres Cantos, en Madrid, para despedirse de su gran amigo y, sobre todo, acompañar a su mujer Sandra en este complicado momento.

Javier de Hoyos, periodista y reportero de Ni que fuéramos, se desplazó hasta las puertas del tanatorio. De esta forma, tuvo la oportunidad de hablar en directo con rostros conocidos de la televisión, como es el caso de Carlota Corredera, que acudió hasta allí para despedirse de Jimmy. Quien también habló con de Hoyos en directo fue Kiko Matamoros, y lo hizo antes y después de mostrar su apoyo a la mujer del escritor. Lo que nadie esperaba es que, a la salida del tanatorio, el marido de Marta López Álamo fuese a mostrarse profundamente enfadado. Los colaboradores de Ni que fuéramos que se encontraban en plató se quedaron impactados, por lo que quisieron saber muchos más detalles de su malestar. Entre otras cuestiones, comentó que había varias personas que, durante su paso por el velatorio, no se habían comportado como es debido: «Me voy con un sabor muy amargo», reconoció el tertuliano, visiblemente afectado por la situación.

Lejos de que todo quede ahí, Kiko Matamoros fue mucho más allá: «Sandra (viuda de Jimmy) ha tenido que soportar alguna situación con alguna visita absolutamente impertinente y absurda. De Jimmy hay contenido suficiente como para no rascar en situaciones morbosas para intentar arañar una décima de audiencia entre unos y otros. Me parece asqueroso». Y añadió: «Ya puestos, quiero decir que si algo me repugna es el desagradecimiento y el olvido. He echado en falta algunas coronas. Joder, qué gentuza».

El marido de Marta López Álamo continuó mostrando su indignación en directo en Ni que fuéramos: «Yo no les etiqueto ni de amigos ni de enemigos. Ha habido dos personas que se han producido de una forma absolutamente improcedente, intentando recabar información con el único interés de avivar el morbo». A pesar de que el tertuliano se negó a dar nombres, Belén Esteban sí que dio ese paso al frente al señalar a Antonio Montero. Eso sí, la colaboradora no dio más detalles al respecto.

Lo que sí es cierto es que los compañeros de Ni que fuéramos no han dudado un solo segundo en homenajear a su amigo Jimmy Giménez-Arnau, con quien compartieron grandes momentos tanto dentro como fuera de los platós. Todos se han mostrado destrozados al conocer la trágica noticia pero, a su vez, todos han estado al lado de Sandra, la viuda del escritor, de forma incondicional. ¡No han fallado en absoluto!