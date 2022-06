Kiko Matamoros confiesa a Anabel Pantoja que Anuar hizo “un comentario feísimo” sobre ella

El pasado jueves 9 de junio pudimos disfrutar de una nueva gala de Supervivientes 2022 presentada por Jorge Javier Vázquez. Durante el paso de los concursantes por la Palapa, la organización quiso mostrar una serie de imágenes sobre cuestiones que han tenido lugar en los últimos días. Dos de los protagonistas fueron, sin lugar a dudas, Kiko Matamoros y Anabel Pantoja.

Los colaboradores de Sálvame, en plena noche en Cayo Paloma, se encontraban charlando. Ocasión que Kiko Matamoros aprovechó para hacerle saber la estrategia que, en su día, tenían Yulen, Anuar y él contra Tania: “El día que nos separaron a los grupos la íbamos a nominar los tres”, confesó.

Algo que Anabel Pantoja era incapaz de creer: “Bueno, ellos dicen que no”. El colaborador de Sálvame no tardó en insistir en que no estaba mintiendo. Es más, quiso ir mucho más allá: “Los tres veíamos cosas en Tanía que nos parecían feas”. A pesar de la sinceridad de su compañero, la concursante de Supervivientes 2022 intentó quedarse al margen del asunto: “Yo, como no estaba presente…”

Kiko Matamoros desvela a Anabel Pantoja que Anuar Beno hizo «un comentario feísimo» sobre ella💥#SVGala8https://t.co/TAain1pMRD — Supervivientes (@Supervivientes) June 10, 2022

Como era de esperar, en la Palapa, Jorge Javier Vázquez quiso dirigirse a los protagonistas de esta conversación. En especial a Kiko Matamoros, ya que fue el encargado de dar a conocer que tenía un pacto con Yulen y Anuar, compañeros en Playa Fatal, para nominar a Tania Medina.

Tirando de esa sinceridad y claridad que le caracteriza, el novio de Marta López Álamo quiso destapar algo que, hasta el momento, desconocía la organización de Supervivientes 2022: “No te quiero contar el comentario feísimo de Anuar sobre ti en la preconvivencia”, afirmó, dirigiéndose a Anabel Pantoja.

Lejos de que todo quede ahí, el concursante fue más allá: “Y este señor (Ignacio de Borbón) estaba delante. Y no te lo voy a contar”. Ignacio afirmó que era cierto, mientras que la sobrina de Isabel Pantoja no pudo evitar quedarse sin palabras. Hecho que Kiko Matamoros aprovechó para darle un consejo: “No te fíes”. Jorge Javier Vázquez quiso preguntar a Matamoros por qué Anabel no debía fiarse de Anuar Beno, y éste respondió: “Porque es muy cambiante en sus opiniones, en sus expresiones, en sus afectos… Hasta ahí voy a llegar”.