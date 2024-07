Kiko Jiménez muestra su gran cambio físico tras su participación en ‘Supervivientes 2024’

El pasado martes 18 de junio, los espectadores de Telecinco fueron testigos de la emisión de la gran final de Supervivientes 2024. Un reality de más de tres meses de duración donde Kiko Jiménez se convirtió en uno de los grandes fichajes de la edición.

El colaborador de television regresó a Honduras tras su paso en el 2017. Una vuelta que realizó de la mano de Laura Matamoros y donde dejó claro que no tenía miedo a volver a enfrentarse al hambre y a las peores penurias de la isla. Por ello, ahora, tras un mes de su regreso a España, el joven de 32 años ha querido mostrar cómo está siendo su cambio físico.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Supervivientes (@supervivientestv)

El novio de Sofía Suescun ha estado intentando controlar su dieta y haciendo ejercicio con el objetivo de no caer en el temido efecto rebote. Su constancia le ha ayudado a ganar masa muscular y ha tener un cuerpo más tonificado. Una rutina de ejercicio que realiza en su casa de 200m2 y de una sola planta en la que no falta detalle. De hecho, Kiko Jiménez presume de tener su propio gimnasio en casa.

«Parezco un pirata, demasiado salvaje. No me reconozco este pelo, esta barba, tengo hasta canas en la barba, esto no es normal. Estoy un poco en shock. De cuerpo estoy encantado, qué maravilla. Me he quedado perfecto, genial», dijo tras su salida del concurso de Mediaset España.

Por ello, tras salir del programa, lo primero que hizo fue quitarse la barba y cortarse el pelo. El cambio que ha querido hacerle a su cuerpo ha comenzado a hacerse notorio con el paso de las semanas. Pero, es ahora cuando más orgulloso está de su esfuerzo.

Kiko Jiménez defiende a Sofía Suescun en Supervivientes All Stars

El colaborador televisivo ha regresado de Honduras, pero, ahora, la que ha tenido que irse ha sido su novia, Sofía Suescun. La influencer ha sido uno de los fichajes de Supervivientes All Star, un nuevo formato del programa donde solamente las mejores leyendas han tenido cabida.

La de Pamplona no ha podido faltar pues, fue la ganadora de Supervivientes 2018. Un concurso donde arrasó y que le ha abierto las puertas a esta nueva edición. Por ello, y como no podía ser de otra manera, Kiko Jiménez es el encargado de defenderla a capa y espada en el plató de Telecinco.

Los concursantes son evacuados a la palapa como consecuencia de la llegada de una nueva tormenta ⚠️ Sofía se derrumba 💥 🏝️ #ConexionHondurasAllStars2

🔵 https://t.co/fR6iCIDK6m pic.twitter.com/GR3GffPZPg — Telecinco (@telecincoes) July 7, 2024

De hecho, recientemente, Suescun ha celebrado su cumpleaños número 28 en la isla. Un día muy especial para ella donde no ha faltado el vídeo de felicitación de su familia. Jiménez se ha reunido con Maite Galdeano y Cristian Suescun, hermano de la influencer, para cantarle feliz cumpleaños y desearle todo lo mejor durante su concurso.