Después de casi un mes y medio viviendo en Playa Limbo, Kiko Jiménez se ha encontrado, por primera vez, con el resto de sus compañeros de edición. Una nueva etapa en su concurso que hace junto a un nuevo grupo. Pero, para llegar hasta ahí, ha tenido que despedirse de varios concursantes por el camino.

Una de las últimas en decir adiós fue Laura Matamoros, quien se convirtió hace unos días en la expulsada oficial de la semana. Sin embargo, lo que no sabía Jiménez es que la hija de Kiko Matamoros era candidata a presentarse a la repesca de la edición. Todo ello sumado al hecho de que se convirtió en la elegida por el público para volver a convertirse en concursante oficial.

Ser conocedor de la expulsión de Laura Matamoros dejó a Kiko Jiménez completamente desolado. Durante su convivencia, ambos entablaron una bonita relación de amistad. Eso sí, a pesar de sus duros enfrentamientos, los participantes han demostrado que han sabido arreglar sus diferencias. Por ello, su reencuentro era uno de los momentos más esperados.

Pero, podría decirse que las emociones desbordaron a Matamoros. Pues, para sorpresa de Kiko, terminó desvelándole información del exterior que había sucedido durante los últimos días. Nada más verlo, la joven corrió hacia él para abrazarlo. Un tierno momento donde la alegría de volver a verse fue reflejada en sus rostros.

Kiko Jiménez, emocionado y con una tarta de chocolate en mano, no dudó dos veces en invitarle a comer a su compañera. «Come, come», le dijo sabiendo el hambre que han pasado juntos. Pero, para su sorpresa, la influencer rechazó su oferta. Una negativa que dejó al joven, a priori, un poco desconcertado.

Así ha sido el reencuentro entre Kiko Jiménez y Laura Matamoros ♥ 🏝 #ConexiónHonduras7

Laura Matamoros revela información del exterior

Al ver su reacción, Laura Matamoros fue sincera con él. «No, si vengo bien comida», le contó. Unas palabras con las que le informaba que había comido bastante durante los días que creyó estar fuera del concurso. Asimismo, le reveló que había permanecido en Honduras todo el tiempo y que no pisa España desde hace semanas.

Además, y consciente del favor que él le pidió, la participante le informó que no había tenido la oportunidad de cumplirlo. Jiménez le dijo que, por favor, le dijese a Sofía Suescun, su pareja, que la amaba. Pero, por obvias razones, esto no pudo ser. «No me ha dado tiempo ni de decirle a nuestra Sofi que le quieres», le contó.

Kiko Jiménez le envía un mensaje a Sofía Suescun

El concursante no para de recordar a su chica en la isla. Por ello, y mientras se enfrentaba a una prueba de equilibrio junto a Rubén Torres, el joven no dudó en abrir su corazón. «Quiero aprovechar para mandarle un mensaje enorme a mi pareja. Sofía te amo. Te echo mucho de menos. Entre tú y la tarta te prefiero a ti», le dijo mirando a cámara.

Un tierno momento donde el participante no ha dudado en confesar que Suescun es la mujer de su vida y con la que quiere forjar un futuro. De hecho, ya son varias las ocasiones en las que manifiesta lo mucho que le gustaría casarse con ella y convertirla, frente a la ley, en su mujer.