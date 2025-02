El pasado martes 11 de febrero pudimos disfrutar de una nueva entrega de Ni que fuéramos shhh tanto en Canal Quickie como en TEN. Entre otras tantas cuestiones, fuimos testigos de cómo Kiko Hernández decidió aprovechar la ocasión para dirigirse, personalmente, a todos y cada uno de los espectadores para hacerles partícipes de una buena noticia. «Llevo como dos años con una losa en la cabeza. El nombre de esa losa sería ‘denuncia por lo penal’, una querella donde se me pedía dos años y medio de cárcel y 120.000 euros», comenzó diciendo el colaborador del programa presentado por María Patiño. Lejos de que todo quede ahí, continuó compartiendo más detalles sobre este largo y duro proceso que ha durado varios meses: «Ha habido varios intentos de juicio. No ha podido ser porque no iba la otra parte, porque faltaba un testigo…» Finalmente, el juicio se celebró el pasado viernes.

«En el juicio se me pedía dos años y medio de cárcel y 120.000 euros, que de hecho esos 120.000 euros me los quisieron embargar para tenerlos en el juzgado, en el depósito», continuó explicando el tertuliano afincado en Melilla. «Yo me negué a que esa cantidad se diera al juzgado, y finalmente lo aceptó», relató. Además, compartió más detalles sobre su encuentro con Rocío Flores, la persona que le demandó: «El interrogatorio fue brutal para ambos. Ella estaba muy nerviosa». Aun así, a pesar de todo, Kiko Hernández reconoció que no salió de la sala con buenas sensaciones ni mucho menos: «Me fui con ánimo de que he perdido. Me enfrentaba a dos años y medio de cárcel y a una multa de 120.000 euros». Y añadió: «El juez dijo que el lunes había sentencia. En todos los juicios que he ido nunca he visto una sentencia tan rápida», reconoció.

Finalmente, la sentencia en cuestión llegó el martes a primera hora de la tarde, por lo que Kiko Hernández no dudó en compartirla con los espectadores de Ni que fuéramos shhh: «La que me demandaba era Rocío Flores y hoy el juez me ha dado la razón y quedo absuelto de toda la denuncia que me ha puesto esta señora».

Pero no todo queda ahí, puesto que la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco va a tener que pagar todas las cosas de este largo e intenso proceso judicial. «Yo estoy liberado», comenzó diciendo Kiko Hernández tras hacer pública la decisión del juez, y añadió: «Y, por cierto, el término ‘pegamadre’ es un término genérico, según recoge la sentencia».

El colaborador de Ni que fuéramos shhh quiso ir mucho más allá respecto a su declaración en el juicio: «Yo lo único que dije es que ya está bien de hincharse los bolsillos hablando del mismo tema y de que esta gente luego encima quiera ir a los juzgados a sentirse amonestados por lo que han vendido ellos en realities de televisión. Por eso creo que el juez me ha dado la razón».

A pesar de esta victoria, cabe destacar que puede no ser definitiva, puesto que la sentencia es de Primera Instancia. Así pues, Rocío Flores estaría en su derecho de interponer un recurso en los próximos días. Aun así, Kiko Hernández reconoce que está tranquilísimo, entre otras cuestiones, por la rapidez en la que se ha resuelto el juicio.