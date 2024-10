El pasado martes 8 de octubre los espectadores de TEN y de Canal Quickie pudieron disfrutar de una nueva entrega de Ni que fuéramos shhh presentada por María Patiño. De esta manera, pudimos ver cómo Belén Esteban volvió a elaborar una receta en la cocina que se encuentra en el plató. Por si fuera poco, también fuimos testigos de cómo Kiko Hernández hacía saber a la audiencia que había recibido su primera demanda desde que empezó a trabajar en el programa de Fabricantes Studio. El colaborador ha sido quien ha dado a conocer los detalles sobre este asunto: «Voy a contar quién es la persona que me ha demandado y todo lo que voy a contar en el juicio». El tertuliano afincado en Melilla continuó dirigiéndose a los espectadores del programa: «En Canal Quickie tengo mis límites, pero en un juicio lo puedo contar absolutamente todo. ¡Delante de un juez voy a contar todos los secretos de esta persona!».

Visiblemente alterado, Kiko Hernández reconoció que tanto el denunciante como su mujer iban a alucinar con la cantidad de detalles y datos que iba a confesar durante la celebración del juicio en cuestión: «Hay muchas cosas que no he contado y esa persona ha tenido los santos cojones de demandarme. Te vas a cagar porque lo pienso contar todo». Acto seguido, el colaborador de Ni que fuéramos reconoció a sus compañeros que estaba esperando esta demanda «como agua de mayo». Ante esta inesperada alegría que sentía Kiko por haber recibido esta demanda, María Patiño intentó explicar a la audiencia el motivo por el que su compañero estaba dichoso a pesar de todo: «Hay demandas que te dan la oportunidad de contar cosas». Por si fuera poco, la presentadora de Ni que fuéramos shhh no dudó en añadir algo más: «Hay veces que yo también me he alegrado, aunque nadie lo entienda».

Acto seguido, el marido de Fran Antón aseguró que el juicio sería a vista pública: «He vivido tantas cosas contigo, que voy a pedir que manden una cámara de Ni que fuéramos shhh para que graben toda mi declaración». Y fue más allá: «En mi programa no lo puedo contar, pero yo le voy a pedir permiso al juez para que entren los medios de comunicación al juzgado». El tertuliano tiene tan claro que «es tan fuerte lo que voy a contar que me voy a tirar tres horas hablando».

Las constantes advertencias de Kiko Hernández en la última parte del programa parecen haber puesto en jaque la tranquilidad del denunciante. Y es que antes de dar a conocer públicamente su nombre, el colaborador de Ni que fuéramos shhh se vio sorprendido al recibir una notificación: «Aquí pone que estoy demandado, pero ha llamado hace 20 minutos para decir que al final voy como testigo».

Por lo tanto, Hernández explicó lo que acababa de suceder: «Tenía una demanda y se ha transformado en que soy testigo». A pesar de este giro inesperado, el tertuliano cumplió su promesa de desvelar el nombre de la persona que le había demandado. Se trataba de Gustavo, el que fuese chófer de María Teresa Campos: «Sé tantas cosas que en un plató no puedo contar. La gente fliparía, a mí me meterían en la cárcel y tú tendrías que irte de España», sentenció.