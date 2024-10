Unos militares irrumpen en ‘Ni que fuéramos’ por María Patiño y Lydia Lozano: «No se puede grabar»

No es ningún secreto que Ni que fuéramos se está convirtiendo en uno de los programas que más está sorprendiendo a los espectadores. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 1 de octubre, María Patiño y Lydia Lozano arrancaron la emisión desde las puertas del Acuartelamiento Capitán Guiloche, situado cerca de las instalaciones de Mediaset España. Y todo con el objetivo de hablar de esas grabaciones de los supuestos encuentros entre el rey emérito y Bárbara Rey que presuntamente varios miembros del Ejército han visto y escuchado. Desde ese mismo punto, mientras paseaban por la puerta del edificio, la presentadora y la colaboradora daban a conocer los contenidos del programa de esa tarde. Fue entonces cuando un par de militares se acercaron hasta ese mismo punto, irrumpiendo en pleno directo. Y todo con el firme objetivo de dar a ambas un toque de atención.

Todo comenzó cuando el nuevo programa de Ni que fuéramos arrancó desde las puertas del Acuartelamiento Capitán Guiloche. De esta forma, aseguraban que tenían en su poder nuevas declaraciones del Coronel Amadeo Martínez Inglés sobre las presuntas amantes del rey emérito. Es por eso que tanto María Patiño como Lydia Lozano se desplazaron hasta esa localización. Y lo hicieron no solamente por el contenido de la noticia que tenían entre manos, sino porque se encuentra en las inmediaciones de Mediaset España. El problema llegó cuando, tras ese primer avance y durante la publicidad en TEN (pero seguían en directo en YouTube y Twitch), irrumpieron dos militares para dirigirse a ambas periodistas. La colaboradora de Ni que fuéramos comenzó a reírse, temiéndose lo peor: «¡Nos van a detener!», aseguró, mientras veía cómo esos miembros del Ejército se acercaban hasta ellas. Además, María no tardó en hacer saber a los espectadores del programa que no llevaba el DNI encima.

De muy buenas maneras, los militares se acercaron para pedirles que no grabasen nada de lo que estaba terminantemente prohibido emitir: «Hola, buenas tardes. Ahí no se puede grabar», informaron, señalando las instalaciones del edificio. Al fin y al cabo, se trata de una cuestión de seguridad. «No, no hemos grabado», se apresuró a decir Lydia Lozano, pero los militares le hicieron saber que habían sido testigos de cómo había arrancado la emisión: «Sí, os hemos visto con la cámara».

Lozano continuó intentando defenderse: «Era el cañón solo, si el cañón está en la calle». Ellos insistían en que sabían perfectamente que eso no había sido así. Fue entonces cuando María Patiño dio el paso de intervenir, indicando al cámara que no captase ningún tipo de imagen más allá de los cañones, que se encontraban en la vía pública. Por ende, no podía mostrar la entrada del edificio. «Nos dice que no enfoquemos para allá», informó a su compañero.

En pleno directo, María Patiño fue más allá: «Tenemos que hacer otra entrada, pero al cuartel no vamos a enfocar», aseguró a los militares. De esta forma, para tratar de quitar hierro al asunto, la presentadora de Ni que fuéramos les hizo saber que su padre había sido militar por lo que empatizaba muchísimo con ellos. Todo ello mientras volvía a dirigirse al cámara para hacer hincapié en un asunto: «Nos han visto por las videocámaras. No enfoques allí ni a ellos».

Y así lo hicieron. Cuando regresaron de la publicidad en TEN, María Patiño y Lydia Lozano volvieron a conectar con el plató de Ni que fuéramos, en el que se encontraba Kiko Hernández presentando de forma momentánea hasta que regresase su compañera. De esta manera, siguieron con su directo siguiendo las indicaciones que previamente habían recibido. Poco después, regresaron a los estudios de Ni que fuéramos para continuar con el programa con total normalidad.