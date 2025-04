Aunque hace dos años que ya no está en Mediaset, Kiko Hernández no olvida su etapa, tanto que sigue hablando cada día de lo que allí vivió durante los años que pasó como colaborador de espacios como Crónicas Marcianas, A tu lado o Sálvame. Aunque es posible que muchos lo hayan olvidado, Francisco Hernández (su verdadero nombre) saltó a la fama gracias a Gran Hermano, programa en el que participó en el año 2002. Pese a que es uno de los ex concursantes que más recorrido ha tenido en televisión, lo cierto es que nunca ha vuelto a participar en otro reality, aunque lo cierto es que oportunidades ha tenido. Tal y como ha contado, estuvo negociando con Supervivientes, programa al que pidió unas condiciones a las que muy pocos han podido acceder.

El colaborador se ha tenido que quedar en Ten TV para tratar de animar la audiencia de Tentáculos, el programa que ha supuesto el regreso de Carlota Corredera a la televisión. Pero lo cierto es que su presencia no está sirviendo de nada, ya que el espacio está hundido por debajo del 1 % de audiencia y no ha logrado alcanzar la media del canal, datos que hacen pensar en una cancelación dentro de poco. Una de las últimas balas del madrileño ha sido la de contar a los espectadores las negociaciones que mantuvo con la productora de Supervivientes, que, aunque llegaron a un acuerdo, se rompieron.

Después de semanas en las que ha insinuado que Terelu Campos y Carmen Borrego acudieron a Honduras con privilegios como poder comer o fumar cuando quisieran, algo que parece impensable, resulta que él también hizo peticiones de ese tipo.

«Yo negocié con ellos en privado ver a mis hijas, porque yo no quiero estar una semana sin hablar con ellas. Simplemente. Fíjate lo que pedí. Ni pizza, ni tabaquito… lo único que pedía era hablar con mis hijas por videollamada», ha confirmado ante las cámaras.

Lo más llamativo es que la productora llegó a acceder a esa petición e incluso negociaron un caché: «Me dijeron que sin problema, que habría un hueco a la semana». Sobre el dinero, Kiko Hernández podría haberse convertido en uno de los mejor pagados de la historia del programa, ya que estuvo rondando «entre 39.000 y 41.000 euros a la semana», por lo que es de suponer que habrían acordado 40.000 euros semanales como sueldo.

La jugarreta de ‘Supervivientes’ a Kiko Hernández

Pese a que todo parecía ir viento en popa, la negociación se cortó en seco: «Luego me enteré de que estaban negociando, cuando no se sabía nada de que yo estaba con Fran y yo estaba despistando y tal, que a él le llamaron, por otro lado, y lo que querían era el encuentro de los dos. Y ahí dije yo que no iba».

De esta manera, la organización perdió la oportunidad, aunque habría sido una jugada maestra. Por suerte para los espectadores, Hernández decidió romper la negociación y no ha vuelto a estar cerca de entrar en un reality.