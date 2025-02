El pasado lunes 17 de febrero, los espectadores de Ni que fuéramos se vieron sorprendidos al ver a Belén Esteban de maestra de ceremonias, ya que María Patiño se vio obligada a ausentarse por motivos de salud. Lo mismo ocurrió con David Valldeperas, que obligó a Javier de Hoyos a coger las riendas del programa como director del programa que se emite en Canal Quickie y en TEN. A pesar de todo, la de Paracuellos contó con unos excepcionales colaboradores, como son Kiko Hernández, Kiko Matamoros, Marta Riesco y Gonzalo Vázquez. En un momento dado de la tarde, el equipo quiso mostrar las imágenes de la llegada de Terelu Campos a las instalaciones de Mediaset el pasado viernes para su participación como colaboradora en el programa de Telecinco. Los compañeros quisieron preguntarle por la información de que su hija Alejandra Rubio le tenía prohibido enseñar imágenes de su nieto a su círculo más cercano.

«Si yo desmintiera todas las imbecilidades que dicen… Además, de los que se jactan de tener el carné de periodista», comentó la hermana de Carmen Borrego, a modo de dardo envenenado. Ante esta reacción, el colaborador afincado en Melilla no dudó en aprovechar la ocasión para arremeter contra la colaboradora de De Viernes: «Te voy a decir una cosa. Bastante paciencia están teniendo ya los periodistas, los no periodistas, los paparazzis, los no sé cuantos, porque encima te tratan con educación», comenzó diciendo Kiko Hernández, dirigiéndose a Terelu Campos. «Yo si estuviera ahí, cubriendo con el micrófono, a la cuarta que me trataras mal, te diría ‘mira, eres una borde, eres una prepotente, eres una soberbia, eres una altiva, eres lo peor de la profesión. Lo peor’». Además, el colaborador de Ni que fuéramos aprovechó para continuar mostrándose contundente respecto a la actitud que, según su criterio, la hija de María Teresa Campos está teniendo con varios compañeros de prensa.

«Y encima te llevan a De Viernes cobrando una pasta para hacer dos preguntas por la noche, que no sirves ni para preguntar», explicó, pero no tardo en ir mucho más allá: «Solo sirves para presentar modo presentadora antigua. Pues como la Gemio y como todos estos, sabes. Que iban con el que ‘Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches’. No sirves ni para colaborar. Te ha caído, vamos… El embarazo de tu hija…», continuó diciendo Kiko Hernández.

Por si fuera poco, el colaborador quiso añadir algo más: «Has vivido toda tu puñetera vida de tu madre, y ahora vives de tu hija, y luego de tu nieto. ¿De quién más vas a vivir? Que no te contratan porque seas Terelu Campos, no, ni porque lleves la gorra y el pelo sucio andando por la calle», espetó.

Belén Esteban, a Terelu Campos: «Y tú, ¿eres periodista?»

Una de las primeras personas en pronunciarse tras el dardo envenenado de Terelu Campos fue Gema López, y lo hizo tirando de ese humor que tantísimo le caracteriza: «Yo tengo el carné del gimnasio y el de mi tienda». Pero no todo quedó ahí ya que, a pesar de que estaba ejerciendo el papel de presentadora, Belén Esteban también opinó al respecto.

«A ver, desde luego, o por lo que sé, te puedo garantizar que son periodistas», comenzó diciendo la de Paracuellos, y añadió: «Y mi pregunta es, y yo no soy periodista y nunca lo he dicho, pero me pregunto: y tú, ¿eres periodista? Yo siempre he ido con mi verdad por delante y nunca he dicho que sea periodista, ni quiero ir de periodista, pero es que tú tampoco lo eres».