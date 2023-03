Kiko Hernández advierte a Belén Rodríguez: «A la mínima cuento lo que dices de todos»

El pasado martes pudimos disfrutar de una nueva entrega de Sálvame en Telecinco. Entre otras tantas cuestiones, se volvió a hablar de Belén Rodríguez. Y todo porque, hace tan solo unos días, la excolaboradora del programa celebró su cumpleaños. Una fiesta a la que acudió su compañera Belén Esteban. Una oportunidad que Kiko Hernández aprovechó para enviar un mensaje a su examiga.

Tras las controversias generadas entre los tertulianos de Sálvame, entre las que se encontraba el hecho de que Kiko Matamoros recordase ciertos errores del pasado de Carmen Borrego, Hernández fue más allá. Y es que, según el colaborador, Belén Rodríguez estaría tratando de provocar un distanciamiento entre él y Belén Esteban.

“Lo que no voy a conseguir es que Belén Rodríguez meta mierda entre ella y yo”, comenzó diciendo Kiko Hernández. “Porque cuando no hablan de ella necesita que hablen de ella en un cumpleaños”, añadió. La de Paracuellos no tardó en negarlo, pero el colaborador no solamente insistió en este asunto, sino que quiso ir mucho más allá.

Kiko Hernández advierte a Belén Rodríguez: «Sabes que tengo la lengua larga»#yoveosálvame

“A la mínima cuento lo que hablas tú de unos y de otros, hasta de Jorge Javier”, advirtió Kiko Hernández, mirando a cámara. Lejos de que todo quede ahí, el madrileño quiso ser mucho más contundente: “Estás al límite. Las bases del juego se quedan aquí, y se quedan dichas”, espetó, ante el asombro de sus compañeros.

Acto seguido, el colaborador de Sálvame quiso aprovechar la ocasión para dejar varias cosas claras a Belén Rodríguez: “No metas mierda, porque aquí sacamos mierda con la pala y acabamos todos manchados”. Para concluir, Kiko Hernández aseguró lo siguiente: «Ya no en el cumpleaños, sino en la vida. Si ella intenta hablar en el futuro, que sepa que tengo las mismas armas que ella. Yo no he contado nada, pero podría jugar».