Kike Calleja sorprende en ‘Supervivientes 2024’ al dar detalles de su romance con Terelu Campos

Kike Calleja se encuentra en una semana crucial en Supervivientes 2024. El periodista está en la palestra de nominados y lo hace junto a dos pesos pesados de la edición: Arantxa del Sol y Aurah Ruiz. Una situación muy compleja que le ha llevado a disfrutar de estos días en Honduras al máximo.

De esta manera, el concursante se ha abierto en canal y le ha confesado a Javier Ungría cómo fue su relación sentimental con Terelu Campos. Ante ello, el comunicador ha comentado que ambos se encontraron el uno al otro en el momento que más lo necesitaban. Una historia muy bonita cuya pasión no perduró, pero que dejó una bonita amistad.

Kike Calleja desvela los secretos de su romance con Terelu Campos: “Tuvimos una historia muy bonita” #TierraDeNadie3 https://t.co/5oTBuJKm4m — Supervivientes (@Supervivientes) March 27, 2024

«Mi madre va a hacer once años que falleció y ese es el mayor golpe que me he llevado en la vida. Y entonces me descontrolé y no encontraba mi camino. Me volqué en mis amigos, salía mucho por las noches… Y conocí a Terelu», comenzó explicando.

«Ella estaba saliendo del cáncer, también estaba ella en un momento sensible, y nos hicimos muy amigos, y tuvimos ahí una historia muy bonita, que luego al final decidimos que no iba a ningún lado, y ahora somos íntimos amigos», agregó emocionado. Asimismo, a pesar de que no pudieron llegar muy lejos con su historia de amor, Kike Calleja se muestra muy agradecido con la hermana de Carmen Borrego.

«Salíamos mucho, íbamos a cenar, nos lo pasábamos genial, y a mi me dio la vida ese tiempo. Terelu me salvó de esa tristeza que yo tenía y yo se lo dije siempre. Nos ayudamos mutuamente. Luego hice el libro de sus memorias con ella, y descubrí que su padre había fallecido el mismo día y el mismo mes que mi madre», afirmó ante la atenta mirada de su compañero de concurso.

Kike Calleja sobre Terelu Campos: «Siempre hemos tenido un vínculo muy especial»

Actualmente, el concursante se encuentra muy feliz junto a su mujer, Raquel Abad. Pero, si hay algo que agradece de corazón es que ambas mujeres tengan un buen trato la una con la otra. De hecho, ha confesado que la hija de María Teresa Campos y su mujer son grandes amigas.

«Desde entonces siempre hemos tenido un vínculo muy especial, somos muy amigos, y ahora es amiga de mi mujer. Se han hecho muy amigas y a mi eso me hace muy feliz. Nos consideramos familia», afirma. Unas declaraciones que estaban siendo escuchadas por Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, desde el plató de Mediaset España.

Por su parte, la joven de 24 años no ha dudado en manifestar el profundo cariño que siente por Kike Calleja. Por ello, ha manifestado su apoyo público frente a las nominaciones del que fue pareja de su madre. «Salvad a Kike», pidió a los espectadores de Supervivientes 2024.