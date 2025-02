Ser parte de la élite musical del momento es un hito que muchos artistas aspiran a conseguir. Y es que, en plena era del streaming y con el nacimiento de diversos artistas y géneros musicales cada día, no es fácil aguantar en lo más alto de los charts musicales. Una situación que sucede también tras haber tocado la gloria con un proyecto artístico. Pues, conseguir superar o igualar ese hito, suele ser una misión prácticamente imposible. De hecho, es ahí cuando nacen las comparaciones y las críticas. Diversos aspectos que dan forma al terrible precio de la fama, algo que ha tenido que vivir la propia Katy Perry.

La artista, de 40 años, lanzó el pasado 2024 su nuevo proyecto discográfico: 143. Un séptimo álbum de estudio con el que dejó claro que volvía pisando fuerte tras su maternidad. Pero, los temas que han dado forma a este trabajo parece que no han sido del agrado de todos. Y es que, tras éxitos como California Gurls, Dark Horse, Roar, Hot n Cold o Last Friday Night, sus nuevos sencillos han sabido a poco. Sin embargo, y como buena veterana del medio, la cantante ha sabido recibir los comentarios poco agradables.

Según reveló a la revista People, para ella tampoco es fácil recibir diariamente comentarios negativos hacia su persona y su trabajo. Pero, desde que decidió seguir los consejos de su terapeuta, ha sabido vivir en paz y sin tanta ansiedad por el qué dirán.

«No deberías leerlas cuando son buenas. No deberías leerlas cuando son malas», explicó la cantante californiana. Unas palabras con las que deja claro que intenta no leer ningún comentario, por su salud mental. Un consejo que ha seguido al pie de la letra y que ha sido «algo que realmente cambió» su vida.

«Lo que los demás piensen de ti no es asunto tuyo. Es lo que tú piensas de ti misma», cuenta que le dijo su psicoterapeuta. Una nueva manera de hacer frente a su vida, la cual no goza del mayor anonimato. Así pues, y respecto a su último disco, Katy Perry ha afirmado que, a pesar de lo que opinen algunos, «todavía me siento orgullosa del disco y espero que pueda convertirse en la banda sonora de la vida de cualquiera».

«Creé este álbum a partir de un cambio real en mi vida cuando me convertí en madre y realmente me conecté con esa energía divina femenina. Los mensajes que contiene son festivos. Hablan sobre el amor», explica Perry.

‘143’, el nuevo disco de Katy Perry

El pasado 20 de septiembre, la cantante estadounidense lanzó al mundo su nuevo proyecto discográfico. 143 aterrizó de forma oficial en todas las plataformas de streaming y lo hizo de la mano de 11 canciones inéditas. Nuevos proyectos donde figuran títulos como Woman’s World, Lifetimes, Wonder, All the love o Crush, entre otros. Una nueva era musical donde fusionó su voz con la de estrellas como 21 Savage, Kim Petras, Doechii y JID.