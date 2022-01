La artista estadounidense, Katy Perry, que se encuentra en un gran momento profesional, despide del 2021 por todo lo alto. Fruto de ello, es su nuevo tema, ‘When I’m Gone’, una colaboración junto al dj sueco, Alesso.

Los dos artistas han unido fuerzas en esta canción que recuerda a ese espíritu dance con el que la californiana sorprendió a sus fans en su álbum ‘Witness’. Gran admiradora de este sonido, lo podemos ver reflejado en el remix de ‘Resilent’ o en ‘Electric’.

En esta ocasión, la artista ha apostado por contar una historia muy común en nuestras vidas. En ella, narra la historia de como las personas que forman parte de nuestra vida en un momento, de alguna manera no se van nunca y por ello, permanecen viviendo en nuestros recuerdos.

Esta es una temática la cual no es nueva Katy Perry, debido a que la utiliza en anteriores temas que terminaron siendo auténticos éxitos como es el caso de ‘The One That Got Away’ o en ‘Part of Me’.

Aunque Katy Perry publicó la canción que se estrenó el pasado miércoles 29 de diciembre, el videoclip no verá la luz hasta el próximo 10 de enero. Un estreno que no se hará de la forma más habitual en plataformas digitales, sino que la de California lo hará a lo grande.

Este tendrá un estreno peculiar puesto que tendrá lugar en un evento en el que música y deporte serán los protagonistas. Lo establecido es que, al medio tiempo de juego en el campeonato de fútbol americano de la CFB a las ocho de la tarde hora peninsular, se realizará el estreno del esperado videoclip a través de la cadena de ESPN.

En una entrevista para ‘Capitalofmusic’, donde ambos artistas estuvieron presentes, contaron como fue el trabajar juntos. De esta manera, Katy resaltó su esperanza en el tema: “Escuchaba el material una y otra vez y él tuvo mucha paciencia conmigo, por lo menos durante seis meses. Porque cuando estábamos a punto de grabar, le decía: hay que cambiar esto.” A lo que el dj añadió: “Me encanta cuando los artistas se involucran más porque al final es una colaboración.”