Karlos Arguiñano, emocionado al recordar cómo conoció a su mujer: «Le pedí un baile y…»

No es ningún secreto que Karlos Arguiñano, con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los cocineros más conocidos de nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que siempre tuvo claro que el mundo de la gastronomía era su vida. Es por eso que el cocinero no dejó de trabajar para hacer su sueño realidad: vivir de su gran sueño. No solamente lo logró a través de un restaurante en Zarautz que ya se ha convertido en todo un emblema de la ciudad, sino que también sigue siendo protagonista de un programa que todos los días se emite en Antena 3. Recientemente, hemos podido ver a Karlos Arguiñano en Dos y Medio, el nuevo programa de Canal Sur presentado por Juan y Medio. Entre otras cuestiones, se sinceró sobre cómo cada domingo reúne a unas 20 personas de su familia para comer.

Un comentario por el que Juan y Medio se animó a preguntar a su invitado por su mujer, Luisi. «Qué importante es», comenzó diciendo el presentador de Dos y Medio. Algo en lo que el cocinero estuvo de acuerdo: «Luisi ha sido el pilar. Si no llega a estar Luisi, difícilmente podría yo haber hecho todas las cosas que he hecho», respondió, visiblemente emocionado. Por si fuera poco, el vasco confesó que, a pesar de llevar más de cinco décadas con su mujer, todavía continúa descubriendo un sinfín de cosas sobre ella. «Yo creía que la conocía y ahora empieza a decirme cosas que no me había dicho nunca», confesó, entre risas. Durante su paso por el programa de Canal Sur, Karlos Arguiñano quiso recordar cómo se conocieron: Luisi trabajaba en la pescadería del pueblo y él acudía a comprar con frecuencia.

«A mí me gustaba el pescado, pero, de pronto, la pescadera me llamaba la atención», aseguró. Fue la primera vez que la vio fuera de la pescadería cuando se animó a dar el paso. «El primer día que la vi en la calle le pedí baile y ahora somos 30», bromeó. Un comentario que, como es de esperar, no pasó desapercibido para el presentador.

Karlos Arguiñano hace pública la ‘herencia’ que deja a su familia

Durante su participación en el pódcast GastroSER, el cocinero se sinceró sobre la muerte y explicó la herencia que dejará a su familia cuando ya no esté entre nosotros. «Yo les dejaría un buen lomo de bonito para que pudieran hacer marmitako cuando les apeteciera, un zancarrón de ternera, pollos asados y otros crudos, porque yo también crío pollos… cosas que comemos en casa habitualmente», expresó.

Por lo tanto, hizo hincapié en que su verdadero legado no es lo económico, sino las tradiciones compartidas en familia. De esta forma, con esta confesión, Karlos Arguiñano volvió a hacer hincapié en lo importante que es para él su círculo más cercano, pero también en la naturalidad y la cercanía que siempre le ha caracterizado. A pesar del tiempo, es algo que no ha perdido y, a buen seguro, jamás perderá.