Pocos lo saben pero hace 10 años España consiguió tener su propio emoji, el único del mundo impulsado por petición popular y el que más nos representa

El emoji de la paella cumple diez años desde que se convirtió en uno de los símbolos más reconocidos de la gastronomía española dentro del mundo digital. Además, hoy llega su conmemoración, ya que cada 17 de julio se celebra el Día Mundial del Emoji y este icono recuerda la campaña que logró llevar a la paella a los teclados de millones de dispositivos tras la iniciativa impulsada por Arroz La Fallera.

Esto tuvo un inicio reivindicativo para que uno de los platos más comunes de la gastronomía española tuviera su propio emoji y terminara convirtiéndose en un fenómeno internacional. Una propuesta que movilizó a numerosas personas de todo el mundo y marcó un antes y un después en la historia de los emojis.

¿Quién impulsó el emoji?

La campaña denominada #PaellaEmoji tenía como objetivo principal conseguir que la paella tuviera representación en el lenguaje universal de Internet. Por eso, Arroz La Fallera llevó esta iniciativa a Silicon Valley, allí defendió ante los responsables del consorcio Unicode la incorporación del nuevo icono.

Al mismo tiempo, la campaña obtuvo una gran repercusión en redes sociales, donde consiguió mucho apoyo entre los usuarios. Al final, en tan sólo 12 horas se publicaron más de 25.000 mensajes con el hashtag de la propuesta. A su vez, el vídeo que documentaba la campaña superó las 750.000 reproducciones en dos semanas.

El creador de los iconos digitales

El papel del creador de los emojis fue decisivo, ya que gracias a su apoyo se pudo llevar a cabo la segunda fase del proyecto. Una fase que llevó a la marca hasta el territorio japonés, donde consiguió el respaldo de Shigetaka Kurita, el creador de los primeros emojis. Además, no sólo apoyó la iniciativa, sino que el proceso permitió rediseñar la imagen de la paella para ofrecer una representación idéntica al plato tradicional valenciano. Esto supuso que el emoji se aceptara e incorporara en el estándar de Unicode, siendo el único emoji español que avala una petición popular.

Su simbología

La PaellaEmoji representa mucho más que un simple icono digital para Arroz La Fallera. Esta marca es el reflejo del carácter social de la paella, un plato asociado a las reuniones entre familiares y amigos, sobre todo los fines de semana. «La paella es un símbolo de unión y el PaellaEmoji es la mejor demostración», asegura la gerente de marca de la compañía, Claudia Martín Hernández. La profesional destaca que las personas que impulsaron la campaña hace diez años siguen reuniéndose hoy en torno a una paella para compartir momentos especiales.

La celebración

El décimo aniversario de este acontecimiento ha supuesto que Arroz La Fallera vuelva a impulsar una campaña en redes sociales durante el día de hoy, conmemorando el Día Mundial del Emoji. Además, contará con la participación del presentador Carlos Sobera, que se encargará de animar a los usuarios para compartir aquello que les une alrededor de una paella. Una iniciativa que pretende impulsar el recuerdo de cómo un plato tradicional valenciano se convirtió en un lenguaje compartido por numerosas personas en todo el mundo. Esta es la demostración de que diez años después, el PaellaEmoji continúa siendo un gran símbolo de la gastronomía española dentro de la digitalización del mundo actual.