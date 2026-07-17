Kiko Rivera denuncia el robo de su coche: «Si alguien lo ve, que se ponga en contacto con la policía»

En los últimos meses, Kiko Rivera está viviendo uno de los mejores momentos a nivel profesional, pero también personal. A pesar de haber puesto punto y final a su matrimonio con Irene Rosales, después de una década juntos y dos hijas en común, el DJ no tardó en encontrar el amor en Lola. Junto a ella está viviendo momentos verdaderamente especiales y únicos. Eso sí, en las últimas horas, el hijo de Isabel Pantoja ha vuelto a ser noticia y por algo nada positivo, ni mucho menos. ¿A qué nos referimos, exactamente? Le han robado el coche. Él mismo, a través de su perfil de Instagram, ha hecho pública la denuncia, compartiendo detalles del vehículo, entre los que se incluye la matrícula. Y todo para ver si alguien es capaz de encontrarlo y, de esta forma, ayudar en cierto modo a las autoridades a hacer su trabajo.

«Hola, chicos, a ver cómo digo esto. Anoche me robaron el coche en la zona de Tomares, un Audi Q7 de color gris con matrícula 1093 LRX», comenzó diciendo Kiko Rivera en un vídeo compartido en su perfil oficial de Instagram. Y añadió: «Lo digo públicamente por aquí, por si alguno lo ve, que se ponga en contacto directo con la policía. Ya está denunciado y está en manos de quien tiene que estar. Lo digo por aquí por si acaso». Lejos de que todo quede ahí, el hijo de Isabel Pantoja no tuvo reparos a la hora de sincerarse sobre cómo se encuentra tras lo sucedido, puesto que no es una situación sencilla, ni mucho menos: «Me da mucha rabia porque detrás de cada coche hay un esfuerzo, horas de trabajo, es una herramienta necesaria hoy en día para todo…»

Es por eso que el DJ no quiso desaprovechar la ocasión para hacer una recomendación a todos y cada uno de sus seguidores en la mencionada red social: «Hay que tener mucho cuidado, por favor, aunque ya repito que lo importante es que no nos ha pasado nada a ninguno. Pero nada, la vida sigue… Qué le vamos a hacer», aseguró, visiblemente resignado.

Por si fuera poco, Kiko Rivera no quiso terminar este vídeo sin hacer una firme petición a sus seguidores de Instagram, y es que compartan el vídeo. «Cuanto más gente vea y sepa en este caso la matrícula, más posibilidades habrá de encontrarlo», dedujo. «Muchas gracias de antemano y que tengan un buen día», deseó.

Así es el coche que han robado a Kiko Rivera

Según ha podido saber Happy FM gracias a un informe pedido a la DGT, el coche de Kiko está a nombre de Francisco José Rivera Pantoja, aunque figura como que todavía tiene cargas, lo que podría ser que no haya terminado de pagar los plazos por su adquisición. Aunque ahora mismo es imposible saber cuántos kilómetros tiene, en julio de 2025 el vehículo tuvo que pasar su primera ITV, llegando a ella con 79.915 kilómetros después de tenerla que pasar por segunda vez debido a que en una primera inspección le fue desfavorable por un defecto grave. Es posible que en estos momentos el marcador esté rondando los 100.000 kilómetros.

El coche, un espectacular Audi Q7 3.0 TDI de 231 CV, cuenta con las ventajas de tener etiqueta ECO, por lo que puede acceder a zonas de bajas emisiones sin problemas, además de poder aparcar en las mismas. En el mismo informe se puede ver que ha sido denunciado y dado de baja temporalmente por «sustracción», siendo la manera de Kiko Rivera de no tener que responder por las infracciones o delitos que se puedan cometer por parte de los ladrones con ese coche.

Debido a su gran potencia y a su tamaño, es un vehículo ideal para realizar robos en establecimientos con el método del alunizaje (estrellando el coche contra la fachada). En el peor de los casos, este tipo de coches es muy utilizado para recoger cargamentos de droga en las costas, debido a que pueden circular a gran velocidad por terrenos complicados y cuentan con gran capacidad de carga.

En el año 2021 este coche tenía un precio de alrededor de 76.000 euros, eso sin tener en cuenta algunos de los extras que Kiko e Irene (su entonces mujer) pudieran haber elegido, pudieron haber subido hasta los 80.000 euros sin problemas. Este mismo modelo se puede encontrar en portales de venta de segunda mano, con un kilometraje parecido y con características similares, por entre 45.000 € y 50.000 €.

Si lo quisiéramos nuevo, en la actualidad habría que irse hasta los 96.000 euros. El incremento del precio de los coches, debido a las normas anticontaminación y a la subida de los materiales, ha provocado que en pocos años haya que pagar 20.000 euros más por un modelo muy parecido.