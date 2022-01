Julián Muñoz fue protagonista, el pasado 21 de enero, al emitirse una nueva entrega de su docuserie, ‘No es la hora de la venganza, es la hora de la verdad’. En este proyecto, ha explicado con todo lujo de detalles ‘el caso Malaya’, la corrupción que se vivió en Marbella y su amistad con Jesús Gil, entre otras cuestiones

Aunque parece que el título haga referencia al contenido, según se han manifestado los espectadores en las redes sociales, esta nueva entrega ha recibido multitud de críticas debido a que el protagonista culpa de todas las supuestas ilegalidades cumplidas a su expareja, Isabel Pantoja.

Tras una primera entrega más que polémica, parece ser que esta segunda y última ha seguido la misma tónica. Y es que el discurso que ha seguido el ex alcalde de Marbella continúa siendo igual de incisivo que en los primeros capítulos.

El protagonista de la docuserie recordaba algunos momentos al final de su relación con la tonadillera, la cual evitaba ir a recogerle en sus permisos, entre los que justificaba con motivos como ir al dentista: “En ninguno de los permisos que tuve me fue a buscar, que hubiera sido lo normal” añadía el expolítico.

Unos permisos que pasó en varias ocasiones con Foski, ex chófer y espía de la tonadillera. Éste le comunicó su decisión de haber dado por finalizada la relación, gracias a una exclusiva, que se convirtió momentáneamente en su forma de comunicación.

Julián Muñoz habría intentado quitarse la vida con pastillas, según el exchófer de la Pantoja 😱 #VivaLaVida472 https://t.co/pum9bdktnk — Telecinco (@telecincoes) January 22, 2022

Fue finalmente en 2009 cuando se publicaba una entrevista a Isabel Pantoja, donde aprovechaba para oficializar su ruptura con Julián Muñoz. Algo que él, evidentemente, no se esperaba.

De esta manera, tuvo que abandonar la casa de la Pera donde residía, después de la artista decidiera echarle de ella. Todo sucedió cuando la artista se enteró de que el ex alcalde de Marbella estaba teniendo encuentros amorosos con la empresaria ganadera, Karina Pau.

Ante esta supuesta infidelidad, el protagonista quiso mostrarse contundente, reprochando las acusaciones de su expareja: “Me dijo que ya se había enterado de que estaba empezando a tener relaciones con una ganadera y que tenía que irme de la casa ese día, que no me daba más plazo para marcharme. Fui un capítulo más en su vida y lo cortó cuando y como le dio la gana”.

Seguidamente, finalizó dejando una pregunta al aire, dudando de que le quisiera en algún momento, a lo que aprovechó para lanzarle un pullita familiar: “No sé si me quiso alguna vez, pero no se portó bien conmigo, a una persona destruida no se le puede dejar tirado en la calle, que es lo mismo que ha hecho con su hijo Kiko”.