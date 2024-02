El carnaval ha llegado a First Dates y la emoción no ha podido ser mayor. El pasado martes 6 de febrero el restaurante del amor experimentó un cambio radical en su puesta en escena para darle al local un ambiente más carnavalero. Una propuesta a la que se unió el equipo del programa, donde el presentador, camareras y barman no dudaron en ponerse su disfraz para la ocasión.

Los invitados en este especial evento fueron, como no podía ser de otra manera, los solteros del programa. De esta manera, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a personas tan peculiares como Juan, un sumiller de Tarragona de 25 años que busca a una mujer que le llene al 100% en su vida.

¿Ya tienes preparado el disfraz? 🥳 Disfruta del carnaval a lo grande en el restaurante del amor ♥️ Quédate con nosotros y sigue #FirstDates6F en directo en@cuatro 📺 https://t.co/x6IbzaHzj7 pic.twitter.com/eIY1OyASs7 — First Dates (@firstdates_tv) February 6, 2024

«Tengo claro que soy súper hetero al 100%, no hay ninguna duda», explicó a las cámaras del programa.»Es cierto que, estando de fiesta, me han confundido con homosexual o incluso bisexual», admitió entre risas. Asimismo, el comensal explicó que en el amor no le había ido nunca nada mal.

Juan fue el primero en llegar al restaurante de Cuatro, momento en el que tuvo la oportunidad de conocer a Carlos Sobera. «¿Te resulta fácil ligar?», le preguntó el comunicador al soltero. «Suena soberbio, pero sí, soy muy caliente, muy carismático y una persona culta y educada», afirmó al respecto.

Juan admitió en First Dates sentirse siempre insatisfecho en el sexo

Aunque no dudó en afirmar que había tenido un curriculum amoroso bastante amplio, el soltero le explicó que siempre había tenido un problema que terminaba dañando sus relaciones. «Tenía continuamente ganas de sexo, no me saciaba, y tuve que acudir a una sexóloga», señaló seriamente.

Fue entonces cuando el comensal conoció a Bruna, una brasileña residente en Barakaldo que se convirtió en su cita. «Me encanta cuidarme, voy al gimnasio a diario y tengo los pechos operados», reconoció en su presentación. La primera impresión de ambos fue bastante positiva, pues sus caras reflejaron sin problema lo encantados que estaban con la elección del programa.

Juan impresiona a su cita de #FirstDates6F con su récord sexual: “Ocho veces en una noche con la misma persona”https://t.co/Ey7rXBK70D — First Dates (@firstdates_tv) February 6, 2024

«Para que me guste una chica tiene que ser fina y elegante, eso es lo primero», afirmó el soltero. «Bruna va ligera de ropa, pero viste finamente y sensual», añadió el catalán. Por su parte, Bruna destacó que su acompañante «es un chico guapo y de mi estilo».

La velada transcurrió a las mil maravillas, pues ambos compartieron muchos gustos en común. Por ello, en la decisión final no hubieron demasiadas sorpresas. «¿Os gustaría pasar el siguiente Carnaval juntos?», les preguntó el equipo de First Dates. Una cuestión que ambos afirmaron, demostrando con ello que les gustaría seguir conociéndose fuera de cámaras.