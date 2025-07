Los clientes de Mercadona no dan crédito: llega la combinación más deliciosa que llevaban años pidiendo

El sabor a cola en un caramelo o dulce despierta recuerdos que muchos creían olvidados. Basta con probarlo para que vuelva a la mente nuestra infancia y durante mucho tiempo, los consumidores han estado esperando que alguna marca se atreviera a recuperar esa esencia, pero en un formato más actual, sin azúcar y cómodo de llevar. Y por fin ha ocurrido con la novedad de Mercadona que ya arrasa entre sus clientes.

La cadena valenciana siempre atenta a las demandas de sus clientes, ha dado en el clavo con su nuevo lanzamiento: los chicles sabor cola XXL Hacendado. Se presentan en un bote práctico con 25 unidades, no contienen azúcar y ofrecen una explosión de sabor que no pasa desapercibida. Todo ello por sólo 1,95 € el envase de 100 gramos. Una combinación perfecta entre nostalgia y modernidad. La reacción no se ha hecho esperar. En redes sociales muchos clientes de Mercadona esta incorporación como un acierto rotundo, de modo que si deseas saber cómo son estos chicles de los que te ofrecemos a continuación, todos los detalles.

El chicle que sorprende a los clientes de Mercadona

La cola no es sólo un sabor, es un símbolo generacional. Desde caramelos hasta helados, bebidas y ahora chicles, ha sido una constante en la vida de muchas personas. Sin embargo, en el ámbito de los chicles, hacía tiempo que no se encontraba una opción que ofreciera este sabor de forma duradera, potente y sin resultar empalagosa. Mercadona, a través de su marca Hacendado y el fabricante valenciano Chickles Gum S.L.U., ha conseguido rescatar esa esencia.

El nuevo producto llega en formato XXL, lo que significa piezas más grandes, más jugosas y con una duración de sabor mucho más extensa que la media. Además, se trata de chicles sin azúcar, aptos para quienes buscan cuidar su consumo de edulcorantes sin renunciar al placer. La textura grageada, crujiente por fuera y suave por dentro, redondea una experiencia que muchos han descrito como “adictiva”.

Ingredientes pensados para todos

Otro de los puntos fuertes del producto es su composición. Los chicles sabor cola XXL de Mercadona están elaborados con edulcorantes como el sorbitol y xilitol, lo que los convierte en una opción más adecuada para quienes deben controlar su ingesta de azúcar. Además, son sin gluten, aptos para celíacos, y no contienen alérgenos comunes, según se indica en el etiquetado. Incluso el aroma está cuidadosamente seleccionado para replicar ese clásico sabor a cola sin resultar químico o excesivo.

También destacan por su aporte calórico reducido: sólo 166 kcal por cada 100 g, lo que permite disfrutarlos sin culpa. Están pensados para acompañar el día a día, para refrescar el aliento tras una comida o simplemente para disfrutar de un momento de sabor entre tareas. Y todo esto, por menos de 2 euros.

Un formato pensado para llevar a todas partes

Una de las grandes ventajas de este producto es su formato de bote. Compacto, con tapa de rosca hermética y 25 unidades en su interior, resulta ideal para guardar en el coche, en el bolso o en la mochila del trabajo. Ya no es necesario llevar envoltorios sueltos ni preocuparse por que los chicles se sequen o pierdan sabor. El diseño también ha llamado la atención por su estética llamativa, en colores rojos y dorados que evocan directamente al refresco de cola.

Además, este formato resulta especialmente práctico para compartir: en la oficina, en casa o durante un viaje. Cada unidad conserva perfectamente su frescura y, gracias al tamaño XXL, basta con uno sólo para obtener una experiencia completa. No es solo un capricho, es un pequeño placer funcional y muy bien resuelto.

Reacción unánime en redes y foros de consumidores

Desde su aparición, este producto se ha convertido en uno de los más comentados en las comunidades de fans de Mercadona. Algunos lo consideran incluso un «·producto icónico en potencia», por su capacidad de generar nostalgia y, a la vez, responder a las exigencias actuales de consumo: sin azúcar, cómodo, sabroso y accesible. Hay quienes ya piden que se mantenga fijo en el lineal, temiendo que pueda tratarse de una edición limitada.

Tampoco ha faltado la comparación con otros chicles del pasado, aquellos que tenían sabor cola pero que, según muchos usuarios, se quedaban cortos en intensidad o no duraban lo suficiente. En este caso, la sensación es muy diferente: el sabor se mantiene en boca, no se vuelve amargo y la textura no pierde firmeza fácilmente. En resumen, una experiencia más cuidada y mejor resuelta.

La llegada de estos chicles cola XXL responde a una petición casi histórica entre los amantes del sabor cola, y lo hace con un producto bien pensado, bien ejecutado y con un precio competitivo de menos de 2 euros.

Por lo que te acabamos de contar, todo apunta a que este bote de chicles se convertirá en uno de los imprescindibles del verano. Y quién sabe, quizá sea solo el inicio de una nueva gama de sabores “retro” adaptados a los tiempos que corren. Por ahora, los clientes solo pueden decir una cosa: gracias, Mercadona.