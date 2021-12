Joshua Bassett y Olivia Rodrigo han protagonizado una de las historias de desamor más sonadas del 2021. Una historia que comenzó con ‘Drivers License’ y que ahora podría continuar con las nuevas canciones del artista estadounidense. Unas canciones que dan la vuelta a la historia contada por la estrella del pop internacional el pasado mes de enero.

‘Crisis’, ‘Secret’; y ‘Set Me Free’, así se llaman las nuevas canciones de Joshua Bassett, con las que el artista estadounidense podría haber respondido a la historia contada por Olivia Rodrigo. Tras unos meses de descanso, el artista ha vuelto por todo lo alto, y parece que tiene muchas ganas de contar su versión de los hechos.

«Pero no te atrevas a actuar como si yo no te hubiera amado, como si a mí no me hubiera dolido. ¿No te preguntas si estoy bien después de lo que hiciste?» dice una estrofa de ‘Crisis’, una de las canciones que acaba de lanzar.

three part story • crisis/secret/set me free • december 3https://t.co/sCotmTZnLg pic.twitter.com/dF09CDLpZs — Joshua Bassett (@joshuatbassett) November 22, 2021

La segunda parte de la historia llega con ‘Secret’, una canción en la que Joshua Bassett lanza una indirecta sobre que ella en realidad podría haberle sido infiel con su «crush», algo que él nunca contó: «Tu secreto está a salvo conmigo y de él. Y de todos nuestros amigos a los que se lo contaste. No sabes nada de lo que sé)».

‘Set me free’ es la última canción de la trilogía. Un tema en el que Joshua Bassett se sincera sobre la depresión que ha sufrido por los ataques en las redes sociales que ha vivido. Así como también le dice a Olivia Rodrigo que no es necesario lastimarlo tanto, que le deje libre y que deje de herirlo por sentirse mejor. Tres canciones muy personales, con las que además, comienza una nueva etapa en su carrera.