Jorge Javier Vázquez sorprende a Montoya con un consejo tras retirarse de la televisión

Supervivientes 2025 aterrizó en Telecinco como una de las grandes apuestas de la temporada, y vaya si lo ha sido. El popular programa de supervivencia ha cosechado, una vez más, grandes datos de audiencia con todas y cada una de sus galas. Una emisión que ya iniciaba fuerte, pues Montoya, Anita Williams y Manuel González eran tres de los grandes fichajes. Y es que, como es bien sabido por todos, el trío ha dado mucho contenido televisivo desde que comenzó el año. Pues, su paso por la última edición de La isla de las tentaciones no dejó indiferente a nadie. Sin embargo, y aunque, a priori, ya se barajaba quien podría ser el favorito de la audiencia, el final fue completamente inesperado. Y es que, ya lo advirtió Jorge Javier Vázquez, nunca hay que dar nada por sentado.

Borja González ha sido coronado como el flamante ganador de Supervivientes 2025. Una victoria que ha sido celebrada por muchos, pero también muy criticada por otros. De hecho, el propio Jorge Javier Vázquez ha querido felicitar a Montoya por no haber ganador el reality. Una confesión muy personal que el comunicador ha realizado en su blog de Lecturas. Y es que, tal y como ha revelado el catalán, tras finalizar el concurso, tuvo la oportunidad de hablar en privado con el sevillano. Un encuentro donde se sinceró con él y le confesó que ha tenido mucha suerte al ganar, dadas las circunstancias. Además, ha revelado que le dio un pequeño consejo.

Como es bien sabido por todos, Montoya ha decidido alejarse del foco mediático durante un tiempo. Regresar a la civilización le ha ayudado a reflexionar y ha tomado la decisión de alejarse de todo lo que le está haciendo daño. De hecho, decidió no acudir al segundo debate del reality, ha dejado de seguir a la productora del programa en redes sociales, a Sandra Barneda, a la cuenta oficial del concurso y ha bloqueado a su querida Anita Williams.

Montoya ha paralizado por completo cualquier tipo de contrato que tenía entre medidas o aparición pública. Pues, los médicos le han aconsejado desconectar del foco mediático y de todo lo que esté relacionado con la televisión. Por ello, Jorge Javier Vázquez ha querido dar su opinión al respecto y ha arrojado un poco de luz a esta situación.

«La televisión, como la vida, es imprevisible. Ahí radica la gracia de una y de otra. Montoya no ganó. Algo que se veía venir, porque es muy difícil que perfiles tan marcados se alcen con la victoria final, puesto que acaban recogiendo los votos negativos de los seguidores del resto de concursantes», comienza diciendo el presentador en su blog.

«Le dije que quizás ahora le costaba entenderlo, pero que para él era algo muy positivo no haber ganado», confiesa. Pues, pudo hablar con él el día después de la gran final. «Después de dos realities con tanta exposición, alzarte con el triunfo significa ponerte de nuevo en la picota. Enfrentarte a la crítica. Hacer frente al descontento de los que no te apoyan. Y eso, si te pilla fresco de mente, lo puedes tolerar. Pero cuando llevas tanta tralla encima, un triunfo puede convertirse en una losa», agrega.

Jorge Javier Vázquez, contundente con Montoya: «No hay que escuchar a familiares»

«A veces, perder no es una derrota, sino todo lo contrario. En su caso, es una oportunidad para descansar. Tomar tierra», opina sobre su caso. Asimismo, lejos de quedar ahí, el presentador de Mediaset España, quiso darle un pequeño consejo. Pues, ahora, en pleno auge de la fama, todo el mundo se acercará a él con supuestas intenciones de ayudarlo.

«Hay que dejarse aconsejar por profesionales para empezar a decidir hacia dónde quieres que vayan encaminados tus próximos pasos. No hay que escuchar a familiares. No hay que escuchar a amigos ni conocidos. Aparte del talento, es imprescindible tener olfato para seleccionar a aquellas personas que pueden acompañarte en tu recorrido. Aunque te digan cosas que no quieres escuchar», sentenció. Unas declaraciones con las que Jorge Javier Vázquez ha dejado de lado su papel como presentador de Supervivientes para hablar desde un punto de vista más personal.