Jorge Javier Vázquez: el problema de salud que le obliga a cambiar este hábito para siempre

Jorge Javier Vázquez se ha vuelto a sincerar sobre la apnea del sueño que sufre. El presentador está obligado a tener que dormir el resto de su vida conectado a una máquina, algo de lo que ya había hablado su blog de la revista Lecturas.

«Ahora tengo que pasarme todas las noches del resto de mi vida con estas pintas tan poco favorecedoras», explicó, antes de contar cómo es esta maquina y que incluso se la tiene que llevar a los viajes. «También duermo con férula, pero eso me preocupa menos porque es más disimulable», señala el presentador.

«A lo mejor, antes de que me muera, aparece alguien con el que duerma más de tres noches seguidas. ¿Y os parece de recibo que a las primeras de cambio me vea con esta máscara que va conectada a un tubo larguísimo para que me pueda mover a mis anchas durante la noche sin temor a desconectarme?», señala.

La importante cantidad que Jorge Javier Vázquez dejó a su exnovio en el testamento https://t.co/oQYhODn051 — Telecinco (@telecincoes) December 18, 2022

A través de su blog, Jorge Javier explica que desde la Clínica Mayo de EE UU, señalan que la apnea del sueño es un trastorno «potencialmente grave en que la respiración se detiene y recomienza repetidas veces». Un trastorno que aparece mayoritariamente en hombres.

A pesar de este problema, Jorge Javier Vázquez se ha tomado con mucho humor desde el principio este cambio drástico en su vida. «Como no me eche un novio que sea seguidor de la saga Star Wars y le ponga cachondo Darth Vader, lo tengo crudo», explica el presentador.

Por otro lado, una opción si tuviera pareja sería dormir en habitaciones separadas «si apareciera otra persona en mi vida», explica en su blog. Además concluye señalando que: «cada vez me parece mejor idea coincidir en la cama solo para celebraciones y no por obligación».