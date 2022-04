Jorge Javier Vázquez ha cargado duramente contra Olga Moreno. La sevillana ha roto su silencio a golpe de exclusiva y ha hablado de su ex pareja y el noviazgo que tiene el ex guardia civil con Marta Riesco.

La ganadora de ‘Supervivientes 2021’ ha concedido una entrevista en la que ha explicado cómo se siente sobre todo lo relacionado con Antonio David Flores. En ‘Sálvame’, Jorge Javier Vázquez y el resto de colaboradores han estado repasado las declaraciones de la andaluza.

El presentador no se ha callado y no ha dudado en criticar duramente a Olga Moreno sobre su paso por el reality de supervivencia. «Si hacemos un repaso de su participación, desde el principio hasta el final, se demuestra que es una gran trilera a nivel máximo, que conectara con la audiencia puede conectar, pero ejerce un trilerismo absoluto», comenta el catalán.

«Me parece que hay mucha gente que está considerando Moreno como la víctima, pero no olvidemos que pertenece a la banda, ahí no se salva ni uno», considera Jorge Javier Vázquez y cree que la ex pareja de Antonio David Flores «estaba muy al tanto de lo que había sucedido con Rocío Carrasco, sabía muchas cosas de su marido. No era una pobre señora que no se enteraba de nada».

«Olga Moreno ha escogido el papel de víctima y le está sacando una rentabilidad tremenda, que no digo que sea malo. Y recordemos que antes que todo lo que está pasando ella, se lo hizo ella y Antonio David a otra persona que se llama Rocío Carrasco», explica el comunicador.

El presentador tiene claro que «el tiempo ha ido a su favor». Jorge Javier Vázquez ha reiterado y considerado que Olga Moreno ha sido «fundamentalmente, la cómplice necesaria».