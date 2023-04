Consagrada como una de las apuestas indiscutibles de Antena 3, La Ruleta de la Suerte regresó un día más para ofrecer a los espectadores de la cadena un nuevo programa del legendario show de Jorge Fernández. Un encuentro donde, por primera vez en 17 años, el presentador dejó a todos sin palabras con su inesperada revelación.

Jorge, el concursante del atril amarillo, fue el seleccionado por el pulsador para revelar el animal que se escondía bajo las idas y venidas de las letras. Un momento que ha quedado marcado por la confesión de Jorge Fernández, quien dio a conocer una de sus mayores fobias.

🗣️ @JorgeFdezTV desvela su mayor miedo: “No puedo ni ver la imagen” #LaRuletaDeLaSuerte https://t.co/sz0PYC4Bak — Ruleta de la Suerte (@LaRuletaSuerte) April 25, 2023

Tal y como se pudo comprobar, el animal que se escondía tras el panel era la musaraña. A nivel descriptivo, se trata de un pequeño animal muy parecido a un ratón que destaca por su alargado hocico. Fue entonces cuando el equipo de La Ruleta de la Suerte proyectó una imagen del mamífero, pero el presentador no quiso ni verla del desagrado que le produce.

Al ver su actitud con dicho animal, Laura, su compañera en el panel, le preguntaba si le daba «grimilla». Una cuestión que el alicantino respondió afirmativamente. «A mi me da un poco de grimilla, sí», dijo. «Es que, estoy viendo aquí la foto y… Yo no puedo con estos bichos», explicó.

Una confesión con la que se ganó la atención de todos. «Oye, cada uno tiene sus fobias y a mí los ratones y las ratas no me molan mucho. Además, me habéis puesto una foto que no me gusta, no, no, paso», agregó para concluir el tema de las musarañas. Un divertido momento con el que Jorge Fernández no dejó indiferente a nadie.