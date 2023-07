Jonas Brothers y TXT sorprenden con el videoclip de ‘Do it like that’

Si hay algo que los Jonas Brothers han demostrado con el paso de los años es que no hay reto que se les resista. A lo largo de la trayectoria musical de la banda han sido numerosas las canciones con las que se han ganado el corazón del público, demostrando el por qué son una de las agrupaciones más sonadas a nivel global.

Además de lanzar sus propios temas, sus fans también han tenido la oportunidad de verles unir fuerzas con grandes artistas del momento, sin importar el género musical. De hecho, los últimos en sumarse a la lista han sido la banda surcoreana de K-pop TXT.

View this post on Instagram A post shared by Jonas Brothers (@jonasbrothers)

Conocidos como Tomorrow X Together, los integrantes han fusionado sus respectivos estilos artísticos con el de Joe, Nick y Kevin Jonas. Una apuesta de lo más acertada que nos ha dejado lo que promete convertirse en uno de los sencillos más sonados de las próximas semanas.

Do it like that ha sido el nombre con el que han bautizado el tema y el recibimiento por parte de los fans no ha podido ser mayor. De hecho, desde su lanzamiento, las redes sociales han revolucionado por completo ante el espectacular resultado de la colaboración. Pero, eso no ha sido todo.

Debido al enorme apoyo obtenido siempre por sus seguidores, Jonas Brothers y TXT han publicado el videoclip oficial de Do it like that. Un audiovisual protagonizado por ellos mismos que ya se encuentra arrasando en la plataforma de YouTube, y no es para menos. Después de menos de 24 horas de su lanzamiento el video ya supera los 3 millones de reproducciones. Una locura a nivel de cifras que promete seguir subiendo mucho más durante los próximos días. ¡No te lo puedes perder!