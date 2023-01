Los Jonas Brothers tendrán su estrella en el paseo de la fama de Hollywood

El 2023 se presenta como un gran año para los Jonas Brothers. El grupo estadounidense ya tiene todo preparado para el lanzamiento de su nuevo disco, que dará el relevo a Happiness begins, lanzado en el año 2019 que confirmaba su regreso a la música como grupo, tras unos años centrados en sus proyectos en solitarios.

Además del lanzamiento de su nuevo disco, los tres hermanos de New Jersey tienen otros compromisos pendientes, entre ellos, recibir su estrella en el emblemático paseo de la fama de Hollywood. Un reconocimiento más que merecido después de tantos años de éxitos, que ha hecho especial ilusión a los músicos.

La entrega de la estrella de la fama de los Jonas Brothers tendrá lugar el próximo 30 de enero en la ciudad de Los Ángeles y los integrantes del grupo han hecho un llamamiento a todos sus seguidores, debido a que hay una posibilidad de que puedan seguir la entrega en directo.

Such a honor to be getting a star on the @WalkofFameStar! We can’t thank you all enough for the endless support. Hope to see you in LA on January 30th and if you can’t make it stream the ceremony live at https://t.co/Pbfv0PBxo2! pic.twitter.com/K5NzGRZpia

— Jonas Brothers (@jonasbrothers) January 24, 2023