Jonas Brothers regresan con ‘The Album’, su nuevo disco

Los Jonas Brothers están de vuelta. Este viernes 12 de mayo ha visto la luz su nuevo álbum de estudio, The Album. Un disco muy esperado, que da el relevo a Happiness begins, lanzado en el año 2019, que confirmaba su regreso como grupo, tras un tiempo centrados en sus proyectos en solitario.

Tras anunciar el retraso en el lanzamiento de su nuevo disco, los artistas estadounidenses explicaron que: «A veces, los mejores proyectos tardan un poco más de lo planeado originalmente», no obstante, la espera ha merecido la pena, pues se trata de su mejor trabajo hasta la fecha.

The Album es el disco con el que los tres hermanos estadounidenses siempre habían soñado. Formado por un total de 12 canciones, los artistas ya habían publicado varios adelantos, Wings y Waffle House, dos canciones que adelantaban el gran proyecto que tenían entre manos.

The journey this record has taken us on has been a one of a kind experience and finally getting to share these songs with you means the world to us. Thank you to the incredible @jonbellion for helping us bring this body of work to life. We’re so proud of these songs and hope you… pic.twitter.com/7RN8fy0js3

— Jonas Brothers (@jonasbrothers) May 12, 2023