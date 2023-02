Los Jonas Brothers anuncian el retraso del lanzamiento de su nuevo disco, ‘The Show’

Los Jonas Brothers ya tienen todo preparado para el lanzamiento de su nuevo disco, bajo el título de The Álbum. Un proyecto que dará el relevo a Happiness begins, lanzado en el año 2019 que confirmaba su regreso a la música como grupo, tras unos años centrados en sus proyectos en solitarios.

El lanzamiento del nuevo disco del grupo estadounidense estaba programado para el próximo 5 de mayo, sin embargo, ha habido planes de última hora. A través de sus redes sociales, los Jonas Brothers han anunciado que el disco tardará unos días más en salir, concretamente 6 días más.

El nuevo disco de los Jonas Brothers finalmente verá la luz el próximo 12 de mayo, en lugar del día 5, como se había anunciado en un principio. De esta forma, los fans de los artistas tendrán que esperar un poco más para escuchar el nuevo disco de la banda.

Sometimes the best projects take a little bit longer than originally planned. We’re moving THE ALBUM release date back one week to May 12th and releasing it on vinyl too. pic.twitter.com/RQvHe5T0FG

Aunque la noticia ha pillado de imprevisto a sus fans, no todo es malo, pues los artistas estadounidenses han anunciado que lanzarán también una edición de su nuevo disco en vinilo. Por otro lado, tal y como se había programado, este viernes 24 de febrero verá la luz Wings, el primer adelanto del disco.

«A veces, los mejores proyectos tardan un poco más de lo previsto. Vamos a retrasar la fecha de lanzamiento de THE ALBUM una semana, hasta el 12 de mayo, y también lo vamos a publicar en vinilo”, ha anunciado el grupo a través de su cuenta de Instagram.

Y continúan: “A partir de este viernes podrás reservar tu copia de THE ALBUM y, si reservas ahora, podrás ver la lista de canciones completa. No podemos esperar a que este trabajo del que estamos tan orgullosos llegue a vuestras manos”.

Starting this Friday you’ll be able to pre-order your copy of THE ALBUM and if you presave now you can see the full tracklist. https://t.co/xSWccSiyN1

Can’t wait to get this body of work that we’re so proud of into your hands!! pic.twitter.com/gHvjJnni00

— Jonas Brothers (@jonasbrothers) February 23, 2023