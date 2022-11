Jin no decepciona con ‘The Astronaut’, su debut en solitario lejos de BTS

La espera por fin ha terminado. Jin lanzó el pasado viernes su nueva canción en solitario titulada The Astronaut. Se trata de su primer single en solitario, tras la separación temporal de BTS, el exitoso grupo de K-pop que hace apenas unos meses anunció que se centrarían en sus proyectos en solitario.

Jin, cuyo verdadero nombre es Kim Seok-jin, es el miembro de BTS que menos tiempo ha tardado en embarcarse en un viaje en solitario, desde que se anunció que el grupo tendría una pausa indefinida mientras se prepara para cumplir con el servicio militar obligatorio el ejército de Corea del Sur.

El artista, que actualmente tiene 29 años, es el miembro de mayor edad del equipo. Además, ya se ha conocido que será el primer integrante de BTS en unirse al ejército, después de que finalicen todos sus compromisos profesionales de promoción de su canción en solitario.

En cuanto a su single, The Astronaut es una canción que ha sido coescrita por el grupo británico Coldplay, quienes también participaron en la grabación de la canción. De esta forma, se puede escuchar una mezcla de guitarra acústica y sonidos de sintetizador que componen la pista mientras Jin canta.

“Cuando estoy contigo, no hay nadie más. Tengo el cielo para mí, cuando estoy contigo. No hay nadie más, yo siento que de esta manera que nunca me he sentido.” , dice la letra de la canción, siendo un mensaje de amor de Jin para sus fans.

De esta forma, The Astronaut es la segunda colaboración entre un integrante de BTS y Coldplay, quienes anteriormente unieron fuerzas en My Universe, para el último disco del grupo británico. Además, para celebrar el lanzamiento de la canción, Jin actuó como invitado en uno de los conciertos de Coldplay en Argentina, siendo un momento inolvidable para el artista.