Jessica Goicochea confiesa en ‘La Resistencia’ el acuerdo con Marc Bartra sobre sus relaciones sexuales

La pasada noche del 15 de mayo La Resistencia regresó al prime time de Movistar Plus+ de la mano de un nuevo programa. En esta ocasión, Jessica Goicochea fue la invitada de la velada y lo hizo tras dos años de su último paso por el show televisivo de David Broncano.

La modelo y empresaria catalana acudió al formato para hablar de la colaboración entre su marca de bikinis, Goi, y PlayBoy. Invitada y presentador se pusieron al día y hablaron de los últimos acontecimientos de los últimos años. Un encuentro donde las risas no faltaron, pero tampoco lo hicieron las preguntas clásicas del programa.

No sé si es la mejor imagen para presentar una colección de bikinis es una representación de lo que ves en una parálisis del sueño. ¿Ahora cómo desveo esto? #LaResistencia pic.twitter.com/zhytUz7law — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) May 15, 2024

Como los espectadores del formato sabrán, las preguntas clásicas de La Resistencia se basan en responder con sinceridad al número de relaciones sexuales que se han tenido durante los últimos 30 días y el dinero que hay en la cuenta bancaria. Unas cuestiones que Jessica Goicochea respondió sin ningún tipo de filtros.

«He estado la mitad del mes en Bali, por lo que no he visto a mi pareja», comentó la influencer. «Paja allí cuenta más que en España. En Bali masturbarse puntúa 0,8», le avisó el presentador de Movistar Plus+. Ante ello, la invitada del programa fue sincera y admitió que no lo tuvo nada fácil durante su viaje.

«Íbamos un grupo de seis personas, por lo que tenía muy poca intimidad, y cuando la necesitaba, que era pocas veces, cerraba las cortinas y la puerta. Tampoco se podía hacer mucho ahí con tanta gente», afirmó. Fue entonces cuando la empresaria miró hacia el palco del teatro Príncipe Gran Vía, donde estaba su pareja, el futbolista Marc Bartra.

«Nos hemos visto unas diez veces, así que 16 puntos», respondió con complicidad. El deportista, lejos de quedarse callado, también habló del tema. «Nos habremos visto este mes, que llevamos 15 días, unos diez. Tenemos una norma, cada día que nos vemos, suma un punto, y si ese día estamos cansados, al día siguiente, doble», confesó el jugador del Real Betis Balompié.

Debido a ello, Jessica Goicochea optó por explicarle a Broncano en qué consistía el acuerdo íntimo que tiene con su chico. «Si un día no se hace, al día siguiente, me debes dos», le dijo sin rodeos. Un acuerdo con el que contó con la aprobación del comunicador y el aplauso de todo el público.

Fue entonces cuando habló del patrimonio económico que tiene en su banco. «Entre tres millones y medio de euros y cinco», reveló la diseñadora. Una cantidad de dinero al alcance de unos pocos afortunados con la que no dejó indiferente a nadie.