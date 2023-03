Jennifer Lopez y Ben Affleck volverán a actuar juntos en una película después de 20 años

Jennifer Lopez y Ben Affleck volverán a actuar juntos en una película. 20 años después de la última película que protagonizaron, Gigli, y que resultó ser un auténtico fracaso tanto de crítica como en taquilla, la pareja de moda de Hollywood prepara su regreso conjunto a la gran pantalla.

Esta semana se ha conocido que la artista neoyorkina formará parte de Unstoppable, la película que producirá Ben Affleck junto a su amigo y socio Matt Damon. Una película realizada bajo la productora Artists Equity, que fundaron en noviembre de del año pasado.

«Siempre contratamos a los mejores actores», dijo Ben Affleck entre risas al ser preguntado por el fichaje de su mujer, en una entrevista con CBS Sunday Mornings junto a Matt Damon. Además, expresó que no hay mayor alegría que poder trabajar junto a ella.

«Va a ser genial, ir a trabajar con tu esposa, ir a trabajar con tu mejor amiga», confesó sobre el hecho de volver al set de rodaje con Jennifer Lopez, con la que se casó en Las Vegas en julio del año pasado, después de retomar su relación sentimental casi dos décadas después de su ruptura.

Ben Affleck’s next shot.

The actor, filmmaker and budding CEO on the disruptive production company he launched with Matt Damon, why he’s done with DC, getting Michael Jordan’s blessing for #AirMovie and the advice he took from wife Jennifer Lopez: https://t.co/yBVuMoYBYp pic.twitter.com/QbAuaXRJRN

— The Hollywood Reporter (@THR) March 16, 2023