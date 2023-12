Jennifer Aniston confiesa haber hablado con Matthew Perry la mañana de su muerte

Han pasado algunos meses desde la muerte de Matthew Perry y el elenco de Friends ya se siente con más fuerzas para hablar y reflexionar acerca del tema. Ha sido Jennifer Aniston, la compañera del actor en la sitcom, la que ha contado algunos detalles del día de la muerte de su amigo y ha comentado cómo está llevando el duelo del fallecimiento de Perry.

Lo ha hecho en una entrevista para Variety, donde ha contado que habló con él la misma mañana del día que murió: «Estuvimos literalmente enviándonos mensajes de texto esa mañana. No tenía problemas y no estaba luchando con nada. Estaba sano. Había dejado de fumar y se estaba poniendo en forma. Estaba feliz».

