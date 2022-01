Ser uno de los artistas más escuchados y exitosos del momento significa también que eres un referente para miles de personas, una situación que vive J Balvin de primera mano. Y es que, no es ningún secreto que el artista colombiano se ha consagrado como uno de los intérpretes más aclamados y queridos por el público, un éxito que le llevó en su momento a lanzar su propio diseño de zapatillas Jordan- Air Balvin.

Una edición exclusiva cuyo precio no está al alcance de todos los bolsillos, pero que se convirtió en un éxito absoluto de ventas. Por ello, este fue el deseo por Navidad que pidió un pequeño fan del artista colombiano, quien recibió una réplica de los zapatos, pero que se mostró igual de emocionado a través de Tik Tok.

Al respecto, muchos usuarios de la plataforma se burlaban de él porque no se trataba de la edición real de las Jordan, pero el pequeño no le dio importancia a ello. “No me importa que mis tenis sean pirata, a mí me gustan mucho porque fue un regalo de Navidad de mi mamá”, respondió el joven sobre los desagradables comentarios que estaba recibiendo.

Un video que se viralizó como la espuma en la plataforma y que llegó al mismísimo J Balvin. Tras ello, el artista hizo una videoreacción, en la que le envió un emotivo saludo al pequeño y un mensaje que llamó la atención de millones de usuarios. “Te van a llegar tus tenis”, le respondió el cantante emocionado por la actitud del niño.

“Gracias por ser tan agradecido con tu familia y los que te aman”, expresó Balvin en el video de TikTok. Un audiovisual que ya cuenta con más de tres millones de ‘me gusta’ y cerca de 30 mil comentarios, muchos de ellos resaltando el gran gesto del artista.