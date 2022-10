La quinta edición de La isla de las tentaciones no está dejando indiferente a nadie. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más los espectadores que no dudan en ver todas y cada una de las entregas, al ser conscientes de que las parejas están ofreciendo su mejor versión para demostrarse a sí mismos si son capaces de no caer en la tentación.

Desde su estreno y durante un par de semanas, La isla de las tentaciones se emitió en la noche de los miércoles. A pesar de todo, esta semana la cosa ha cambiado. Y es que Mediaset quiso pasar el programa de Pesadilla en el paraíso a los miércoles y dejar a La isla de las tentaciones en la noche de los jueves.

Entre otras cuestiones, por el estreno de Joaquín: El Novato en Antena 3. Estamos ante uno de los estrenos más esperados de Atresmedia, por lo que iba a ser complicado vencerle en audiencias. Y no estaban equivocados, ya que el andaluz ha logrado obtener casi un 30% de cuota de audiencia.

🔥 ¡Primera hoguera de las chicas y continuación de la de los chicos! 💔 Nuevas imágenes de la primera infidelidad en Villa Playa

👋 Primeras nominaciones

👨‍🦰 Llegada de Álvaro Boix 👉 Este jueves a las 22:50h, en el nuevo programa de #LaIslaDeLasTentaciones en Telecinco 💥 pic.twitter.com/kH8bYmcVrr — Telecinco (@telecincoes) October 5, 2022

Actualmente, La isla de las tentaciones es de los programas estrella de Mediaset. Por lo tanto, en previsión a lo que podía ocurrir con el espacio de Joaquín Sánchez, prefirieron cambiar de manera drástica la fecha de emisión para evitar que el formato se viera dañado en cuanto a audiencia se refiere.

Por lo tanto, desde esta semana y hasta nuevo aviso, La isla de las tentaciones pasa a emitirse la noche de los jueves, a las 22:50 horas. En la entrega de este jueves 6 de octubre, podremos ver la parte final de la hoguera de los chicos pero, también, podremos ver la hoguera de las chicas al completo.

Esto provocará que se produzcan los primeros rifirrafes y primeras desconfianzas entre las parejas. Tanto es así que una de las participantes, movida por el despecho, tomará la decisión de besar a uno de los solteros. ¡La luz de la tentación volverá a sonar! No te pierdas la nueva entrega de La isla de las tentaciones, esta noche a partir de las 22:50 horas, en Telecinco.