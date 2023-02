‘La isla de las tentaciones’: Naomi, en shock con las imágenes de Adrián

La pasada noche del lunes, Telecinco emitió una nueva entrega de La isla de las tentaciones. En ella tuvieron lugar las segundas hogueras de la edición y más de un participante se llevó alguna sorpresa. Una de ellas fue Naomi, que se quedó impresionada al ver imágenes de su novio Adrián con Keyla. En ellas se veía gran conexión y complicidad entre ambos.

El empresario y la tentadora han compartido innumerables momentos juntos en los cuatro programas de temporada que se han emitido emitidos y que no han pasado desapercibidos. “Él me está haciendo sentir como la mujer que soy”, llegó a confesar la soltera la semana pasada. No es la primera vez que ambos se dicen algo así porque el sentimiento de hacerse bien el uno al otro es mutuo.

Naomi: «Yo me esperaba ver a un Adrián guarrón. Esto me da entre lástima y risa» 🍎 #Tentaciones4 | #LaIslaDeLasTentaciones4

“Esto es muy heavy”, afirmó varias veces Naomi mientras veía las imágenes de la tablet. Sin embargo, quiso buscar motivos por los que su novio se estaba comportando tal y como estaba presenciando. “Quiero pensar que se estaban abrazando porque él lloraba por mí”, contaba la valenciana a Sandra Barneda después de ver a Adrián abrazando a Keyla en la entrada de su habitación.

Lo que sentó peor a la chica fue ver que su novio y la soltera compartían una conexión mucho más allá de lo físico y lo sexual. “¿Soy el amor de tu vida?”, le llegó a preguntar la tentadora en la piscina. A lo que el empresario contestó que sí y además le dedicó un “te amo” y un “mi niña”. “Yo ponía la mano en el fuego con que esto no iba a pasar”, afirmó la concursante rotundamente tras oír estas palabras. “¿Y yo soy el amor de su vida?”, se preguntó además muy enfadada.

Más tarde, aseguró que estaba intentando buscar algún otro contexto a las frases románticas de Adrián a Keyla por si acaso hubieran sido manipuladas. “Anoche estuve a un centímetro de la boca de Napoli, pero no quiero cambiar lo que tengo con Adrián”, expresó Naomi entre enfadada y al borde de las lágrimas. La valenciana asegura que, a pesar de estar jugando con fuego con el italiano, sabe que nunca llegaría más allá con él dentro de La isla de las tentaciones porque al que de verdad quiere es a su pareja.