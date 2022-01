La emisión de ‘La isla de las tentaciones’ ha cambiado de día esta primera semana de enero a causa del partido Alcoyano – Real Madrid de la Copa del Rey. Así, el programa cede su día al fútbol y se emitirá el martes 4 de enero. Esta decisión se ha ido publicitando ya en Telecinco desde el domingo 2 de enero para que todos los seguidores del reality lo supiesen.

Este no será el único formato del concurso que se ve afectado, también cambiará ‘El debate de las tentaciones’ de horario y de canal. Si hasta ahora era a las 22:45 horas y en Cuatro tras un cambio en las últimas semanas, esta semana vuelve a emitirse en Telecinco y a las 22:00 y de nuevo a cargo de Sandra Barneda. Lo que veremos en el debate de esta semana será condicionante de cara a la final del programa, ya que podremos ver la decisión que toman Darío Sellés y Sandra Férriz respecto a su continuidad en el programa y su relación.

¡La respuesta a la gran pregunta en ‘El Debate de las Tentaciones’! 🔥 ¡¡Ojo!! El debate cambia de canal y de hora 🧐 ¡El lunes a las 22h nos vemos en @telecincoes con @SandraBarneda! 🔵 #LaIslaDeLasTentaciones8 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/C9Sti5MtRL — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) December 29, 2021

En la gala pasada vimos como el reencuentro entre ellos fue muy duro y nada más llegar ambos se derrumbaron. A pesar de esto, ella no se arrepentía de lo sucedido y él no entendía por qué lo había hecho por segunda vez, ya que le fue infiel con su exnovio una semana antes de llegar a República Dominicana. La decisión que tomarán se reservó para el próximo debate siendo una completa intriga qué pasará, ya que no se ha podido ver adelantos.

En la próxima gala de ‘La isla de las tentaciones’ veremos si Sandra será capaz de ir resolviendo sus diferencias con algunas de sus compañeras y también el encuentro cara a cara entre los tentadores y las parejas de las personas que les atrae en la villa, además de tenerse que enfrentarse a los comentarios que respectivamente se hagan. Durante el debate se podrá ver un adelanto de esto además de los minutos exclusivos que siempre ofrecen de lo sucedido en la convivencia. ¡Queda poco para la final y todo está patas arriba!